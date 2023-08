USA: Gdyby nie sukces Polaków, komunizm zalałby Europę

Dzisiaj trudno przecenić znaczenie Bitwy Warszawskiej. Gdyby nie sukces Polaków, komunizm mógłby zalać Europę – podkreśla w oświadczeniu przesłanym PAP Kongres Polonii Amerykańskiej w 103 rocznicę Cudu nad Wisłą.

Organizacja przypomina m.in., że plan bitwy, która rozpoczęła się 13 sierpnia, powstał na podstawie koncepcji marszałka Józefa Piłsudskiego, a szczegóły opracowali szef sztabu generalnego generał Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski. Zwraca uwagę na znaczenie złamania przez polskich kryptografów rosyjskich szyfrów i przejęcie radiostacji wroga; przy użyciu jednej, zdezorganizowano pracę pozostałych - napisano w komunikacie, który przesłała PAP krajowa wiceprezes KPA ds. Mediów i Promocji Małgorzata Margo Schulz.

15 sierpnia jest także w Polsce Dniem Wojska Polskiego, w Warszawie mają dzisiaj miejsce defilady, apel poległych oraz honorowa zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem najwyższych władz państwowych. Patos i pamięć o polskich bohaterach, którzy własną krwią opieczętowali zwycięstwo polskiej armii nad bolszewikami, ściśle związane są z amerykańską Polonią. To właśnie tutaj emigrowali Polacy, także podczas zaborów, to oni i ich rodziny wspierały wolnościowe dążenia Rzeczypospolitej – głosi oświadczenie.

Podkreśla, że założony w 1944 roku Kongres Polonii Amerykańskiej, jest największą organizacją polonijną, reprezentującą interesy ponad dziesięciu milionów Amerykanów polskiego pochodzenia.

Dzisiaj łączymy się także pamięcią z heroicznymi żołnierzami, którzy 17 sierpnia 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, stoczyli bitwę we wsi Zagórze. W obecnie położonej na Ukrainie wsi 330 bohaterskich Polaków zagrodziło bolszewickiej Armii Konnej drogę na Lwów. Ci mężni młodzieńcy zginęli pod polskimi Termopilami, gdzie co roku organizowane są obchody. Na to miejsce przybywają Polacy i Ukraińcy, także lokalni mieszkańcy, aby uczcić niezwykłe męstwo tych młodych ludzi, którzy odparli 20 tysięczną armię Rosjan – pisze KPA.