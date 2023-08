Nietypowy Dixit z dziełami mistrzów!

Dzieła z Muzeum Narodowego w Krakowie pojawią się na kartach popularnej gry Dixit. Premiera specjalnej edycji karcianki nastąpi w sobotę podczas wydarzenia organizowanego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Dixit to popularna gra karciana, w której uczestnicy rozgrywki wymyślają i odgadują skojarzenia do wieloznacznych, bogato ilustrowanych kart.

Jak poinformowała PAP Agata Jabłońska z Muzeum Narodowego w Krakowie, w specjalnej edycji gry na 84 kartach znajdują się fragmenty dzieł sztuki ze zbiorów MNK, pośród nich dzieła bardzo dobrze znane: „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci, „Dziewczynka z chryzantemami” Olgi Boznańskiej, „Młoda Polska” Jacka Malczewskiego i „Wernyhora” Jana Matejki. „Jest także kilka niespodzianek, odkrytych dzięki cierpliwemu wertowaniu cyfrowego katalogu muzealnych zbiorów: od siedemnastowiecznych pejzaży, po zagadkowe grafiki z drugiej połowy XX wieku” - zapowiedziała przedstawicielka placówki.

Muzealne karty gracze mogą wykorzystać jako alternatywną talię lub pomieszać je z zestawem z dowolnej gry podstawowej.

Agata Jabłońska zaznaczyła, że wybór obrazów do gry nie był prosty, ponieważ stanową one tylko maleńki wycinek liczącej ponad milion obiektów kolekcji Muzeum Narodowego.

„Gromadzone od ponad 140 lat zbiory wciąż zaskakują i czekają na odkrycie. Co więcej, cyfrowe reprodukcje i fotografie zabytków, przechowywanych na co dzień w magazynach MNK, dostępne są w dużej rozdzielczości, a dużą ich część można zgodnie z prawem kreatywnie wykorzystać, powołując do istnienia takie projekty, jak Dixit MNK” - wskazała.

Z okazji premiery muzealnej edycji gracze i miłośnicy sztuki spotkają się na specjalnym sobotnim wydarzeniu organizowanym w krakowskich Sukiennicach. W programie znalazły się m.in. rozgrywki przy karcianych stołach, konkursy, zabawy oraz specjalne zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku.

Powstanie Dixit MNK – wskazała Jabłońska – było możliwe dzięki współpracy pomiędzy krakowskim muzeum a partnerami: studiem Libellud (Francja), twórcami gry i firmą Rebel, jej polskim dystrybutorem.

PAP/ as/