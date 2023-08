Walka z lichwą - osoby zadłużone nie dostaną już pożyczki?

Pożyczki pozabankowe od wielu lat są tematem dość kontrowersyjnym, kojarzącym się z lichwą i nieuczciwymi praktykami. Wielu ludzi obawia się skorzystać z takich usług. W odpowiedzi na te obawy, w ramach walki z lichwą, wprowadzane są coraz surowsze regulacje, które zobowiązują firmy pożyczkowe do bardziej uczciwego podejścia. Czy nowe przepisy zabronią firmom pożyczania osobom zadłużonym?

Nowe przepisy z 18 maja a walka z lichwą

Lichwa często kojarzy się nie tylko z pożyczkami na wysoki procent, ale także z udzielaniem pożyczek osobom, które nie mają zdolności kredytowej, stabilnych źródeł dochodu lub które już zmagają się z poważnymi długami. Udzielanie pożyczek takim osobom może prowadzić do spirali zadłużenia i pogłębiać ich trudności finansowe. Wiele osób uważa, że takie praktyki są niemoralne i nieetyczne, gdyż powodują dalsze problemy i utrzymują ludzi w pułapce długów, zamiast pomagać im wyjść na prostą.

Czy nowe przepisy skutecznie zabezpieczą nas przed udzielaniem pożyczek pozabankowych takim osobom? W dużej mierze tak, ponieważ regulacje prawne z dnia 18 maja 2023 roku nakazują wszystkim firmom pożyczkowym, udzielającym chwilówek i pożyczek ratalnych, sprawdzanie potencjalnych Klientów w bazie BIK albo wybranym Biurze Informacji Gospodarczej (np.: KRD, BIG InfoMonitor). Dotychczas ten nakaz dotyczył tylko banków, a firmy pożyczkowe mogły, lecz nie musiały weryfikować swoich Klientów w bazach.

Osoby zadłużone bez szans na pożyczkę?

Skoro weryfikacja w bazach będzie obligatoryjna dla wszystkich firm pożyczkowych, wydawać by się mogło, że osoby figurujące w tych bazach automatycznie zostaną odrzucone w procesie wnioskowania o pożyczkę. Zauważmy jednak, że w przepisach wskazano, że nakazana jest weryfikacja Klienta w bazie BIK lub wybranych bazach BIG.

Kluczowe jest tu zwrot „należy skorzystać z baz”, który oznacza, że firma pożyczkowa powinna wybrać przynajmniej dwie bazy do weryfikacji, ale nie jest zobowiązana do sprawdzania wszystkich baz. Przykładowo więc, jeśli dłużnik zostanie sprawdzony w bazie BIK, a jego zaległości finansowe są odnotowane w bazie KRD, to w takim przypadku nadal istnieje możliwość otrzymania pożyczki - wystarczy, że pożyczkodawca sprawdzi inną bazę. W praktyce zatem oferty określane jako kredyty czy pożyczki dla zadłużonych będą jeszcze dostępne, choć ich udzielanie będzie ograniczone. Przykładowy ranking ofert pożyczkowych dostępnych dla zadłużonych znajdziemy na stronie https://www.zadluzenia.com/artykul/405,kredyt-dla-zadluzonych/.

Z zadłużeniem powyżej 6 miesięcy nie otrzymasz pożyczki

Sama weryfikacja w bazach nie decyduje jeszcze o przyznaniu pożyczki lub odmownej decyzji pożyczkowej. Znaczący jest wynik tej weryfikacji. Okazuje się, że zgodnie z nowymi przepisami praktycznie nie można udzielać pożyczek osobom nadmiernie zadłużonym z opóźnieniami powyżej 6 miesięcy (180 dni). Dlaczego praktycznie nie można? Ponieważ w teorii firmy nadal będą miały taką możliwość, ale najprawdopodobniej z niej nie skorzystają, ponieważ pożyczenie osobie z zadłużeniem powyżej 6 miesięcy będzie oznaczało dla firmy zamknięcie wszystkich sposobów odzyskania tego długu. Jak czytamy w nowej ustawie: „Gdy z treści oświadczenia konsumenta i uzyskanych przez instytucję pożyczkową informacji wynikało, że na dzień zawarcia umowy kredytu konsumenckiego konsument miał zaległości w spłacie innego zobowiązania pieniężnego wynoszące powyżej 6 miesięcy, a kredyt konsumencki nie był przeznaczony na spłatę tej zaległości”, wierzytelność nie będzie mogła być sprzedana. Możemy spodziewać się więc, że żadna firma pożyczkowa nie udzieli pożyczki, której nie będzie mogła odzyskać, ponieważ oznaczałoby to dla niej oczywistą stratę finansową.

Pożyczki dla osób zadłużonych po 18 maja 2023

Podsumowując, warto wskazać, że rzeczywiście nowe przepisy wprowadzone 18 maja 2023 roku można nazwać przepisami „antylichwiarskimi”, mającymi na celu walkę z lichwą w sektorze pożyczek pozabankowych. Regulacje te zobowiązują firmy pożyczkowe do bardziej uczciwego podejścia.

Osoby zadłużone nie są jednak zupełnie wykluczone z rynku finansowego. Chociaż nowe przepisy nakazują firmom pożyczkowym weryfikację potencjalnych klientów w bazach dłużników (BIK lub dowolnej bazie BIG), to żadne przepisy nie wskazują, która z baz ma być sprawdzana. To umożliwia firmom wybór dwóch dowolnych baz do weryfikacji. To oznacza, że osoby zadłużone nadal teoretycznie mogą otrzymać pożyczkę.

Niemniej jednak, nowe przepisy wprowadzają także ograniczenia dotyczące pożyczek dla osób z długami powyżej 6 miesięcy. Fakt, że firmy nie będą mogły odzyskać takiego długu, sprawia, że udzielenie pożyczki osobom z takim zadłużeniem staje się mało prawdopodobne. W rezultacie firmy pożyczkowe będą dążyć do unikania ryzyka finansowego, a oferty kredytów dla zadłużonych będą ograniczone. W najbliższym czasie nie zapowiada się jednak, by całkowicie zniknęły z rynku pożyczek pozabankowych w Polsce.

CZYTAJ TEŻ:

PiS: „chcemy by Orlen pozostał dumą wszystkich Polaków”

96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache trafi do Polski!