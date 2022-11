Pożyczki pozabankowe cieszą się dużą popularnością jako łatwo dostępne i pewne źródło wsparcia finansowego. Aby skorzystać z takich usług, trzeba jednak przygotować się do spełnienia kilku warunków, wśród których znajduje się weryfikacja zdolności kredytowej. Nie zawsze trzeba przez to jednak rozumieć konieczności sprawdzania BIK. Które firmy pomijają ten rejestr i gdzie znajdziemy pożyczki bez BIK?

Czym są pożyczki bez BIK?

Pożyczka bez BIK to odmiana pożyczki pozabankowej, do której otrzymania firma udzielająca finansowania nie potrzebuje raportu widniejącego w Biurze Informacji Kredytowej. Rejestr ten gromadzi informacje m.in. o statusie spłaty dotychczasowych zobowiązań przez polskich konsumentów, ze szczególnym zwróceniu uwagę na opóźnienia czy bieżące zadłużenie. W ten sposób instytucje finansowe są w stanie oszacować ryzyko związane z pożyczeniem środków określonej osobie. BIK jest jednak nieodłącznym elementem weryfikacji klienta w przypadku banków - firmy pożyczkowe mają do tego rejestru różne podejście.

Na rynku nie brakuje zarówno większych, jak i mniejszych firm, które podczas sprawdzania złożonego wniosku nie zaglądają do informacji zebranych przez Biuro Informacji Kredytowej. Jako dane wystarczające traktują informacje o historii kredytowej czy zdolności kredytowej, jakie wskazują inne rejestry, jak KRD czy BIG InfoMonitor. Pożyczka bez BIK nie oznacza zatem najczęściej braku weryfikacji w bazach dłużników. Jest to raczej taki typ finansowania, które nie pozostawia śladu w konkretnym, wspomnianym rejestrze. Może okazać się to przydatne w przyszłości podczas ubiegania się np. o kredyt w banku, w którym dane z BIK o pożyczkach mogą osłabić nasz scoring.

Pożyczki bez BIK dla zadłużonych - pomoc dla osób z długami?

Pożyczka bez weryfikacji w BIK to typ finansowania, który niekiedy okazuje się przydatny dla osób wolących pominąć informacje o zaciągnięciu chwilówki w takim rejestrze. Nieco inaczej wygląda to jednak z perspektywy osób zadłużonych. Pominięcie BIK przy weryfikacji tacy klienci traktują raczej jako zwiększenie szansy na otrzymanie pożyczki, gdyż firma nie dowie się o posiadaniu zaległości finansowych. Jest to możliwy scenariusz, o ile informacje o zadłużeniu nie zostaną zgłoszone do innych rejestrów niż tylko Biuro Informacji Kredytowej. Wówczas firma pożyczkowa ostatecznie i tak określić może zdolność kredytową klienta jako niewystarczającą.

Zdarza się jednak i tak, że firma pożyczkowa nie traktuje informacji o zadłużeniu jako dyskwalifikujących. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się takie dane, instytucja pozabankowa może wyciągnąć pomocną dłoń i pożyczyć środki zadłużonemu klientowi. Czy takie postępowanie faktycznie można nazwać pomocą? Zależy to od indywidualnego przypadku. Przed złożeniem wniosku o nową pożyczkę, dłużnicy zawsze powinni wnikliwie ocenić swoją sytuację finansową. Czy nowe zobowiązanie nie pogorszy płynności finansowej? Czy spłata dotychczasowego zadłużenia nie zostanie zaburzona? Pytania te zawsze należy sobie postawić przed złożeniem wniosku, aby pożyczać odpowiedzialnie. Niekiedy pożyczki mogą istotnie okazać się wartościowym wsparciem finansowym, które pozwoli na uporanie się z pilnym wydatkiem.

Gdzie szukać bezpiecznych pożyczek bez BIK?

Pożyczki bez BIK to rozwiązanie, które oferuje wiele podmiotów. Poszukując najlepszej oferty, zawsze warto zwracać uwagę na te firmy pożyczkowe, które wzbudzają pełne zaufanie. Pomaga w tym transparentnie przedstawiona oferta, czytelnie wypisane warunki finansowania, a także łatwo dostępne odnośniki do wzorów dokumentów, kontaktu czy danych firmy. O dobrą pożyczkę wcale nie tak łatwo, dlatego poszukując najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb finansowania, warto zwrócić uwagę na ranking pożyczek bez BIK.

Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu najciekawszych ofert, szybko porównamy je ze sobą pod względem najważniejszych parametrów: kwoty finansowania, terminu spłaty czy czasu wypłaty środków. Co więcej, firmy oferujące pożyczki online często przewidują dla swoich klientów promocyjne rozwiązania, jak np. pierwsza darmowa pożyczka. Pozwala to otrzymać finansowanie na promocyjnych warunkach, dzięki którym po upłynięciu terminu płatności zwracamy dokładnie tyle, ile wcześniej pożyczyliśmy. Ranking uwzględnia obecność także i takiej usługi w poszczególnych firmach pożyczkowych, pozwalając zaoszczędzić na prowizji i oprocentowaniu pożyczki.

Zalety pożyczek bez BIK

Pożyczki, które otrzymamy bez potrzeby pobierania raportu z Biura Informacji Kredytowej, to odmiana finansowania niosąca ze sobą liczne korzyści. Zastanawiając się nad skorzystaniem z tego typu usługi, warto mieć na uwadze to, czym wyróżniają się ona na tle innych opcji.

• Firmy pożyczkowe oferują swoim klientom coraz prostsze procedury, dzięki którym nie jest wymagane gromadzenie zaświadczeń i innych formalności.

• Zarówno wniosek, jak i pozostałe formalności sfinalizujemy w 100% online, bez konieczności wychodzenia z domu.

• Po otrzymaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej, środki mogą trafić na konto bankowe nawet w kilkanaście minut. Wiele firm korzysta bowiem z usług szybkich przelewów.

• Oferta rynkowa jest bardzo bogata - oferowane są kwoty od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych, z okresem finansowania wynoszącym od kilku tygodni do nawet kilku lat.

• Pożyczki bez BIK pozwalają zaciągnąć zobowiązanie finansowe, które nie zostanie odnotowane w tym rejestrze. Ułatwia to budowanie zdolności kredytowej w kształcie pożądanym przez banki podczas udzielania np. kredytu hipotecznego.

• Nowoczesne firmy pożyczkowe działają w sposób bezpieczny - są pod kontrolą KNF i wnikliwie doglądają standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy wniosek złożony online jest objęty szyfrowaniem danych, a osoba podająca określone informacje w formularzu musi je zweryfikować poprzez potwierdzenie tożsamości.

Ratalne pożyczki bez BIK - czy można rozłożyć pożyczkę bez BIK na raty? W ofercie firm pozabankowych, które przewidują finansowanie bez weryfikacji w BIK, dominują krótkoterminowe chwilówki online. Są to produkty skierowane do osób, które potrzebują relatywnie mniejszych kwot pieniężnych i są gotowym do spłacenia całego zadłużenia w ciągu 30 dni. Rozwiązania tego typu są popularne i odpowiadają na potrzeby szerokiego grona klientów, ale nie wszyscy są nimi zainteresowani. Na szczęście, bez weryfikacji w BIK dostępne są także pożyczki ratalne.

• Pozwalają one rozłożyć zaciągnięte zobowiązanie na comiesięczne lub cotygodniowe raty, które spłacane mogą być w kilka miesięcy, a nawet kilka lat.

• Kwoty pożyczek ratalnych bez BIK są bardzo elastyczne, wahając się od kilkuset do nawet kilkunastu-kilkudziesięciu złotych.

• To klient określa parametry pożyczki, szacując możliwości jej spłaty w stosunku do swojego miesięcznego budżetu i ogólnych możliwości finansowych.

• Podobnie jak chwilówki, pożyczki ratalne otrzymać można w 100% online bez wychodzenia z domu, składając prosty wniosek przez stronę internetową. Warto pamiętać, że pożyczki ratalne są rozwiązaniem zawsze wiążącym się z dodatkowymi kosztami. Poza pożyczoną kwotą pieniędzy, do całkowitej sumy do spłacenia doliczyć trzeba też opłaty dodatkowe wynikające m.in. z prowizji i oprocentowania. Oznacza to, że z każdą miesięczną ratą spłacamy nie tylko pożyczony kapitał, ale i odsetki będące kosztem usługi. Na tym polu pożyczki ratalne działają bardzo podobnie do klasycznych kredytów gotówkowych w banku, choć są znacznie łatwiejsze w pozyskaniu.

Kiedy warto wziąć pożyczkę bez BIK?

Pożyczka bez BIK może dla wielu osób okazać się bardzo pomocnym rozwiązaniem. Świadczy o tym nie tylko łatwość, z jaką wiąże się jej zaciągnięcie, ale i bardzo bogata oferta rynkowa, dobrze odpowiadająca na zróżnicowane potrzeby klientów. Poza korzyściami, nie wolno jednak zapominać i o wyzwaniach. W przypadku pożyczek bez weryfikacji w bazie BIK należy pamiętać o odpowiedzialnym zaplanowaniu swojego przyszłego miesięcznego budżetu. Musi znaleźć się w nim miejsce na ratę lub całą kwotę pożyczki do spłaty tak, aby nigdy nie pojawiło się ryzyko opóźnienia w regulowaniu zobowiązania.

Firmy pożyczkowe stosują bowiem wobec klientów w takich okolicznościach sankcje w postaci karnych odsetek. Co więcej, w dłuższej perspektywie wszczynają też windykację i dodają negatywny wpis do rejestrów finansowych. Oznacza to, że pożyczka bez BIK wzięta ponad możliwości finansowe ostatecznie może pogorszyć nie tylko historię kredytową, ale i kondycję domowego budżetu. Pożyczka, którą zaciągamy na pilne wydatki i której koszty nie są ponad nasze siły, zawsze powinna być środkiem prowadzącym do korzyści. Warto o tym pamiętać, zanim wybierzemy najbardziej interesującą nas ofertę i złożymy wniosek o finansowanie.