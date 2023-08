„Trump – wróg publiczny nr 1”

Niemal natychmiast po opublikowaniu przez władze hrabstwa Fulton w Georgii jego zdjęcia z aresztu, były prezydent Donald Trump zaczął wykorzystywać wizerunek do zbierania pieniędzy od zwolenników na swoją kampanię wyborczą, sprzedając koszulki i akcesoria ozdobione fotografią. Apelowi o wpłaty poświęcony został też jego pierwszy od dwóch lat wpis na platformie X (d. Twitterze).

Jak zauważa „New York Times”, fotografia Trumpa wykonana podczas zatrzymania w areszcie w związku z zarzutami w Georgii jest bezprecedensowym i historycznym dokumentem. Ale niemal natychmiast stała się dla sztabu Trumpa narzędziem do mobilizacji elektoratu i pozyskiwania wpłat na kampanię.

Minuty po publikacji wizerunku Trumpa srogo patrzącego w obiektyw policyjnej kamery, komitet wyborczy Trumpa rozesłał do milionów adresów email z nagłówkiem: „Z ostatniej chwili: Zdjęcie już jest!”.

„Głębokie państwo próbuje uczynić z prezydenta Trumpa Wroga Publicznego #1 za to, żę ważył się rzucić wyzwanie skorumpowanej klasie rządzącej w Waszyngtonie. Teraz nawet zmusili go do zrobienia oficjalnego zdjęcia do kartoteki policyjnej, by przedstawić go jako przestępcę przed całym światem” - napisano w e-mailu, zachęcającym do wpłat na kampanię byłego prezydenta. Sztab oferował przy tym „darmową” koszulkę z wizerunkiem Trumpa z aresztu z Atlanty.