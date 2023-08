Konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej

Zmiany społeczno-gospodarcze, geopolityczne czy też te o charakterze cywilizacyjnym, wywołane przez pandemię i wojnę na wschodzie naszego kontynentu, zaskoczyły niemal wszystkich. I nie chodzi tu o sam fakt przemian, lecz o to, że postępują tak szybko. Obserwując i analizując wydarzenia na rynku, można być optymistą - czytamy na łamach specjalnego wydawnictwa podsumowującego kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”

Polscy przedsiębiorcy potrafią w krótkim czasie dostosować się do nowych warunków

Branża farmaceutyczna, w której Hasco-Lek S.A. prowadzi działalność od blisko 40 lat, jest jednym ze strategicznych rynków w Polsce, nie tylko ze względu na potrzebę zachowania dobrej kondycji zdrowotnej naszego społeczeństwa. Przemysł farmaceutyczny generuje też znaczną część produktu krajowego brutto i z roku na rok ten wkład staje się coraz większy.

Wartość tego rynku określa jeszcze jeden parametr. To innowacje. Wszyscy odpowiedzialni uczestnicy rynku mają świadomość, że branża farmaceutyczna jest bezpośrednio zaangażowana w dbanie o zdrowie Polaków, dlatego produkty muszą spełniać najwyższe standardy jakości. Nasze potrzeby cywilizacyjne zmieniają się, a firmy takie jak Hasco-Lek S.A. muszą na nie reagować. To dlatego innowacje i nowe, bezpieczne technologie są dziś domeną rynku farmaceutycznego w Polsce.

Osiągnięcie sukcesu na tak dynamicznym rynku, wrażliwym na geopolityczne zmiany i zagrożenia, jest trudne, ale prawdziwym wyzwaniem jest sukces polegający na utrzymaniu dotychczasowej pozycji przedsiębiorstwa. Dlatego należy nie tylko patrzeć w przyszłość, lecz także dobrze ją zaplanować. Hasco-Lek S.A. myśli o tym już dziś, dlatego od wielu lat współpracuje z największymi uczelniami w naszym regionie – Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Medycznym.

W 2022 roku jedna ze spółek z Grupy Hasco uruchomiła program stypendialny. O udział w nim mogą ubiegać się wszyscy studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu programu stypendialnego oferujemy odbycie płatnego stażu, a także możliwość pracy w innowacyjnej firmie, która świadczy usługi badawczo-rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii i dla przemysłu kosmetycznego.

Współpraca pomiędzy spółką a uczelnią to modelowy przykład kooperacji środowiska nauki i biznesu. Jej ważnym elementem są działania zmierzające do wdrożenia w praktyce wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i ich upowszechnienie, a także wzajemna pomoc w uzyskiwaniu dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych.

Celem współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim jest nie tylko motywowanie studentów do pracy nad rozwojem osobistym, lecz także promowanie dobrych wyników w nauce. Uruchomiony program umożliwia stypendystom prowadzenie wspólnych prac badawczych i realizację badań w ramach pracy dyplomowej. Hasco-Lek S.A. wspiera przyszłe kadry, licząc na to, że Grupa Hasco będzie dla nich pracą pierwszego wyboru.

Ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy, dlatego strategie propracownicze powinny być planowane nie tylko z myślą o przyszłych kadrach, lecz także o pracownikach, którzy już dziś stanowią trzon firmy. W Hasco-Lek S.A. naszym podstawowym standardem jest budowanie stabilnego zatrudnienia. Firma może się pochwalić faktem, że aż 97 proc. osób zatrudnionych posiada umowy o pracę. Z kolei niemal 60 proc. pracowników to kobiety, i dotyczy to także kadry zarządzającej. Warto też podkreślić, że aż 23 proc. kadry to pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat.

W 2020 roku, czyli w roku definiowanym jako czas pandemii, Hasco-Lek S.A. szczególnie zadbało o dobrostan pracowników. Te działania docenione zostały tytułem „Pracodawca Godny Zaufania”. W konkursie nagradzane są firmy, które sięgają po skuteczne rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej, uwzględniające rozwój pracowników i ochronę ich praw. Hasco-Lek S.A. z dumą dołączyła do grona laureatów nagrody. Rok wcześniej, w 2019, firma wyróżniona została tytułem „Solidny Pracodawca”. To z kolei laur dla pracodawców, którzy promują równowagę między pracą i życiem osobistym, zapewniają stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju kompetencji zawodowych. Tytuł przyznawany jest firmom, które przede wszystkim kierują się dbałością o bezpieczeństwo oraz warunki pracy.

Nadrzędną wartość w zarządzaniu firmą stanowi troska o pracowników i ich rodziny. Każdą zmianę organizacyjną Hasco-Lek przeprowadza w sposób, któremu przyświeca dbałość o ludzi tworzących nasz zespół. Firma zapewnia poczucie stabilności zatrudnienia oraz stawia na długoletnie relacje z pracownikami. Konsekwentne honorowanie tych wartości sprawia, że chętnie pracują w firmie także całe rodziny. Jako pracodawca Hasco-Lek docenia zarówno wiedzę płynącą z wieloletniego doświadczenia, jak i energię, jaką oferują młode talenty.

Warto też napisać o odpowiedzialności w szerszym tego słowa znaczeniu, nie skupiając się wyłącznie na ochronie środowiska czy działaniach wewnątrz firmy, oczywiście równie ważnych. W 2020 roku ­Hasco-Lek S.A. wraz z innymi spółkami z Grupy Hasco połączyło siły w ramach inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA”. Głównym celem działań było udzielenie wsparcia placówkom medycznym poprzez zaopatrywanie personelu w niezbędne środki ochrony osobistej, w tym przede wszystkim w preparaty i produkty dezynfekujące, mające na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Hasco-Lek była jedną z tych firm, które mocno zaangażowały się w pomoc medykom. Firma miała jednak tę przewagę, że dysponowała zapasami, którymi od razu mogła się podzielić.

W 2022 roku jednym z priorytetowych dla firmy zadań było zabezpieczenie ukraińskich rodzin przybywających do Polski w zapas niezbędnych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz środków antyseptycznych. Podmioty należące do Hasco-Lek S.A. udostępniły też swoje obiekty hotelowe dla uchodźców w Środzie Śląskiej, a lekarze Dolnośląskiego Centrum Dziecięcego, działającego przy szpitalu Vratislavia Medica – spółki z większościowym udziałem Hasco-Lek S.A., zadbali o najmłodszych pacjentów z Ukrainy.

To nie wszystko. We współpracy z polskim rządem firma przekazała też zapasy produktów leczniczych dla dzieci i dorosłych bezpośrednio do Ukrainy. W ramach struktury firmy powstał także zespół pomocowy, który zadbał o pracowników mających swoich bliskich w Ukrainie.

W pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę wszyscy, całe społeczeństwo, zachowaliśmy się tak, jak należy. Każdy z nas, bez względu na swój status społeczny, wiedział, że nasi wschodni sąsiedzi walczą nie tylko o swoją wolność, lecz także o bezpieczeństwo nas wszystkich, o nasze wspólne wartości, o demokrację i przyszłość naszych dzieci. Dlatego firma postanowiła pomóc, najlepiej, jak potrafi. ­Hasco-Lek S.A. postanowiło podarować najpotrzebniejsze leki ukraińskim szpitalom o łącznej wartości około miliona złotych.

Przed nami kolejny trudny rok. I choć pandemia oficjalnie się już skończyła, to jej skutki na pewno będziemy jeszcze odczuwać w kolejnych latach. Trudno też przewidzieć, co wydarzy się za naszą wschodnią granicą, a szczególnie jakie będą następstwa gospodarcze konfliktu w Ukrainie nie tylko dla Polski, lecz także dla całej Europy i świata.

Jednym z największych wyzwań, które stoją przed firmą w przyszłym roku, jest budowa nowej linii syntezy API (ang. Active Pharmaceutical Ingredient) – substancji niezbędnej do produkcji leków (tzw. substancji leczniczej lub czynnej). Dzięki tej inwestycji Hasco-Lek będzie mogło zwiększyć możliwości produkcji leków oraz substancji pomocniczych, a także wzmocnić odporność europejskich systemów ochrony zdrowia na wypadek kryzysów. W tym nowoczesnym obiekcie Hasco-Lek S.A. linię zbuduje jedna ze spółek – CBR Novasome, która posiada ministerialny status badawczo-rozwojowy i odgrywa rolę jednostki naukowej.

Dziś Hasco-Lek S.A. jest jednym z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce i w tej części Europy. Na rynek krajowy dostarcza ponad 60 milionów opakowań przede wszystkim leków, suplementów diety i kosmetyków. Co ważne, Hasco-Lek S.A. jest firmą rodzinną i jedną z niewielu w branży farmaceutycznej z całkowicie polskim kapitałem.

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.