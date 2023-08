Prezes PFR: Gospodarka przyspieszy do końca roku do 2-2,5 proc.

W IV kw. tego roku wzrost gospodarczy przyspieszy do 2-2,5 proc. – napisał na twitterze Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Jego zdaniem inflacja w tym czasie spadnie do 6,5-7 proc.

„Według aktualnych prognoz w IV kw wzrost gospodarczy przyspieszy do 2,0- 2,5 proc., a inflacja spadnie do 6,5 proc.-7,0 proc.. Dochody realne powinny zwiększać się ok 2-3 proc. co powinno rzeczywiście sprzyjać zwiększeniu konsumpcji, choć głównym motorem wzrostu PKB są inwestycje i eksport netto” - napisał Borys na Twitterze.

GUS, publikując drugi szacunek danych o PKB za II kw. tego roku poinformował, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) zmniejszył się realnie w II kw. 2023 r. o 0,6 proc. r/r (wobec spadku 0,3 proc. r/r w I kw. 2023 r.) w porównaniu do wzrostu o 6,1 proc. w analogicznym kwartale rok temu.

Jak podał Urząd spożycie gospodarstw domowych spadło o 2,7 proc. (w porównaniu do spadku o 2 proc. w I kw. 2023 r.). Popyt krajowy spadł o 4,1 proc. (w I kw. 2023 r. zmniejszył się o 5,2 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,9 proc. (w porównaniu do wzrostu o 5,5 proc. w I kw. 2023 r.). GUS podał, że w II kw. tego roku zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, który wyniósł +3,1 pkt. proc. (w porównaniu do +4,3 pkt. proc. w I kw. 2023 r.).

GUS podał także tzw. szybki szacunek inflacji w sierpniu. Wynika z niego, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca nie zmieniła się.

Czytaj także: Słaba konsumpcja gospodarstw domowych uderza w gospodarkę

rb