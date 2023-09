W sierpniu przemysł zanotował spadek liczby nowych zamówień

Wskaźniki Menadżerów Logistyki (PMI) dla polskiego przemysłu wyniósł w sierpniu 43,1 pkt w porównaniu do 43,5 pkt w lipcu – poinformował S&P Global. Największy negatywny wpływ zarówno na poziom wskaźnika, jak i spadek jego wartości w stosunku do lipca miał najważniejszy komponent (waga 30 proc.), czyli liczba nowych zamówień.

„Nowe zamówienia i produkcja gwałtownie spadły na przestrzeni tego miesiąca, co skłoniło firmy do ograniczenia zakupów, zapasów i zatrudnienia. Łańcuchy dostaw i ceny nadal zataczały pełne koło. Czas realizacji dostaw uległ w sierpniu skróceniu, a ceny zakupu środków produkcji gwałtownie spadły, co stanowi całkowity zwrot w stosunku do lata 2021 roku, kiedy to opóźnienia w realizacji dostaw i inflacja cen zakupu środków produkcji osiągnęły rekordowe poziomy. Ceny zakupu środków produkcji spadały wolniej niż w lipcu, częściowo w związku z osłabieniem złotego, wciąż jednak był to drugi pod względem szybkości spadek w historii badania. Ceny produkcji również spadły w drugim pod względem szybkości tempie w historii badania” – powiedział Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence.