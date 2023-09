Wakacje kredytowe będą przedłużone? Minister wyjaśnia

Propozycja przedłużenia wakacji kredytowych pozostaje aktualna - mówił w poniedziałek minister rozwoju Waldemar Buda. Ocenił, że obniżka stóp procentowych przez RPP nie wyklucza „myślenia o przedłużeniu wakacji kredytowych na początek 2024 r”, ale ostateczną decyzję podejmie premier.

Zakładamy, że nasza propozycja przedłużenia wakacji kredytowych nadal pozostaje aktualna - wskazał w poniedziałek szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda, pytany podczas konferencji prasowej, czy obniżka stóp procentowych przez RPP wyczerpuje możliwość wydłużenia wakacji kredytowych na przyszły rok.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła w ubiegłym tygodniu wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. - referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc.

Waldemar Buda zwrócił uwagę, że obniżenie stóp procentowych będzie miało realne przełożenie na raty kredytowe za kilka, kilkanaście miesięcy - „w zależności od tego, jaki kredyt został zaciągnięty”. Zastrzegł, że będzie to ulga częściowa.

Obniżka nawet o 0,75 pkt. proc. to jest cały czas poziom referencyjny 6 proc. co powoduje, że ta rata jest nadal najczęściej znacząco wyższa w stosunku do tego, kiedy zawieraliśmy umowę kredytową np. w 2021 r. czy 2020 r. - gdy te stopy były maksymalnie niskie - zauważył.

Minister przypomniał, że wówczas zawierano nawet 200 tys. rocznie umów kredytowych.

Według Waldemara Budy obniżka stóp procentowych jest korzystna.

Dobry kierunek, ale to nie wyklucza naszego myślenia o przedłużeniu wakacji kredytowych na początek 2024 r. - powiedział. Dodał, że decyzja w tej sprawie jest w rękach premiera Mateusza Morawieckiego. Myślę, że będzie ogłoszona - podsumował.

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Wskazywał, że jeśli taka decyzja zapadnie, to będzie rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom weszła w życie pod koniec lipca 2022 r. Wprowadziła ona tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r.

pap, jb