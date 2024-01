Wysokie poparcie mieszkańców dla budowy elektrowni atomowej

Poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie (wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa) utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc. – wynika z badania „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”, przeprowadzonego przez agencję badawczą PBS dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Podobny poziom poparcia dla inwestycji (66 proc.) zanotowano w szerszym regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim.

Badanie pokazało, że w regionie – wiedza na temat planów budowy elektrowni jądrowej - jest powszechna. O takich planach słyszeli niemal wszyscy mieszkańcy gminy Choczewo (97 proc.) i 88 proc. mieszkańców powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego.

Wysokim poparciem mieszkańców gminy Choczewo cieszy się też program wspierania społeczności lokalnych, w ramach którego finansowane lub dofinansowywane są lokalne inicjatywy istotne dla mieszkańców, w tym budowa lub modernizacja dróg, remonty szkół czy budowa obiektów sportowych. Badanie pokazało, że 88 proc. respondentów uznało ten program za ważny.

W badaniu energetyka jądrowa znalazła się również wśród trzech najczęściej wskazywanych gałęzi sektora energetycznego, które powinny być rozwijane w Polsce. Opowiedziało się za nią 70 proc. mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji. To najwięcej ze wszystkich wskazanych w badaniu źródeł energii elektrycznej. Na drugim miejscu znalazła się fotowoltaika z wynikiem 69 proc., a na trzecim morskie farmy wiatrowe (67 proc.). W przypadku gminy Choczewo energetyka jądrowa również znalazła się na podium uzyskując 71 proc. wskazań. Ustąpiła jedynie fotowoltaice (77 proc.) oraz wiatrakom na lądzie (79 proc.).

Badanie na próbie ponad 2 800 respondentów było realizowane przez agencję PBS na zlecenie PEJ na przełomie listopada i grudnia 2023 roku.

Ostatnio media informowały, że pojawiły się plany zmiany lokalizacji budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Jak donosiły, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz wojewoda podjęli starania na rzecz ewentualnej zmiany lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej. Zamiast w gminie Choczewo, miałaby powstać w pobliżu Żarnowca. Czytaj więcej: Rośnie presja na zmianę lokalizacji elektrowni atomowej. Resort klimatu i środowiska, odnosząc się do tych informacji przekazał, że decyzja o lokalizacji elektrowni w gminie Choczewo jest ostateczna i nie ma podstaw do zmiany lokalizacji. Czytaj więcej: Lepiej późno, niż wcale o lokalizacji atomu

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

