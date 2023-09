Minister rozwoju podpisał rozporządzenie o utrzymaniu zakazu importu zbóż z Ukrainy

Ewentualne przywrócenie po 15 września importu zbóż i niektórych produktów rolnych z Ukrainy może zdestabilizować rynek w Polsce – czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

Zgodnie z projektem zakaz dotyczy przede wszystkim produktów, które zostały wcześniej objęte rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej z 5 czerwca 2023 r. Na liście, dołączonej do projektu rozporządzenia, wpisano m.in. pszenicę, kukurydzę i rzepak.

„Przedłużenie zakazu importu niektórych produktów z Ukrainy do Polski jest niezbędne, ponieważ ewentualne przywrócenie importu po 15 września 2023 r. spowoduje powrót do sytuacji sprzed wprowadzenia zakazu importu w postaci destabilizacji rynku w Polsce. Istnieje realne zagrożenie, że polscy rolnicy, ze względu na ogromny napływ tańszymi ww. produktami z Ukrainy, porzucą uprawę zbóż i rzepaku, co w niedługiej przyszłości zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Polski i uzależni nasz kraj od importu podstawowych produktów rolnych” – czytamy w OSR do projektu rozporządzenia.