Krytyczna sytuacja z surowcami krytycznymi w UE
Problemy Unii Europejskiej z dostawami surowców krytycznych, w których dominują Chiny, zagraża „gospodarczemu, energetycznemu i twardemu bezpieczeństwu Europy”. By tego uniknąć, Bruksela musi jak najszybciej zacząć działać i zapewnić realne wsparcie dla inwestycji.
Takie ostrzeżenia znalazły się w raporcie opublikowanym przez Europejską Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Energetycznego (EIES). To sygnał, że dotychczas szumnie ogłaszane przez Komisją Europejską pomysły i programy mające zapewnić stabilne dostawy surowców krytycznych zwyczajnie nie poprawiły sytuacji ani nie zapobiegły problemom.
Bruksela nie ma dobrej odpowiedzi na presję Pekinu
Ostatnie tygodnie i polityka władz w Pekinie dobitnie po raz kolejny pokazały, że to Chiny mając dominującą pozycję na globalnym rynku, potrafią także traktować ją jako sposób wywierania presji na Zachód. Unijne firmy z wielu sektorów – od motoryzacyjnego przez OZE po obronny oczekują od Brukseli szybkiej interwencji, gdyż wydłużone procedury w Chinach mogą spowodować zatrzymanie linii produkcyjnych w ich zakładach. Potwierdza to raport EIES, w którym czytamy, że problemy z dostawami - jakie mają miejsce w ostatnim czasie - „mogą doprowadzić do zatrzymania produkcji i zmniejszenia konkurencyjności w różnych branżach, zagrozić transformacji energetycznej i cyfrowej”, ale nie tylko - gdyż „mogą wpłynąć na zdolność Europy do wytwarzania technologii strategicznych” i doprowadzić w ogóle do spowolnienia gospodarczego.
Przemysł unijny domaga się długoterminowej strategii i wsparcia inwestycji
W dokumencie zatytułowanym „Zasoby dla Europy: Finansowanie łańcuchów dostaw surowców mineralnych” wskazano także na podstawowe słabości UE zapewnieniu ich dostaw, jak brak długoterminowej strategii przemysłowej i solidnych ram inwestycyjnych. W efekcie firmy prywatne wahają się, czy realizować takie – niezwykle kosztowne i często ryzykowne - projekty, bo nie mają nie tylko wsparcia politycznego ale i finansowego. Dlatego też organizacja apeluje o utworzenie Europejskiej Sieci Inwestycji w Surowce Mineralne; w praktyce chodzi o to, by banki, rządy, firmy, przemysł i władze unijne połączyły siły. W efekcie – według raportu – udałoby się powołać „stałą platformę” wszystkich zainteresowanych czyli tak inwestorów jak odbiorców (przemysł właśnie) oraz podmioty prowadzące wydobycie.
„Europa i jej sojusznicy muszą zrobić więcej” – napisano w raporcie.
Przypomnijmy, że formalnie Bruksela ma też ambitne plany – wytypowała 60 strategicznych projektów wydobycia minerałów krytycznych (niektóre na terenie samej UE), a poza tym chciałaby, by kraje zgromadziły też odpowiednie zapasy (tak jak magazynują na przykład gaz ziemny i ropę). Jak dotąd częściowe wsparcie finansowe przyznane zostało tylko kilku wybranym projektom.
Agnieszka Łakoma
