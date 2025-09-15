Minister rolnictwa: polski drób wraca na chiński rynek

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w poniedziałek o podpisaniu wspólnie z wiceministrem administracji celnej ChRL Zeo Zenglianem umowy dot. tzw. regionalizacji polskiego mięsa drobiowego. Jak zaznaczył szef resortu, polski drób znów będzie mógł być sprzedawany na chińskim rynku.

„Polski drób wraca na chiński rynek. Wspólnie z wiceministrem Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej Zeo Zenglianem podpisaliśmy porozumienie o warunkach stosowania regionalizacji polskiego mięsa drobiowego. To ważny moment dla przyszłości polskiej branży drobiarskiej” - przekazał na platformie „X” Krajewski.

Regionalizacja polega na wyznaczaniu stref ochronnych wokół ognisk grypy ptaków. W razie wystąpienia ogniska, z eksportu wyłączeni zostają tylko producenci z danego regionu, nie zaś z całego kraju.

Rzecznik MSZ: za miesiąc powinien ruszyć eksport drobiu z Polski do Chin

W poniedziałek w podwarszawskim Helenowie doszło do spotkania szefów MSZ Polski i Chin - Radosława Sikorskiego i Wanga Yi.

Po spotkaniu rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że Polska i Chiny po raz kolejny wyraziły wzajemne zainteresowanie dialogiem na najwyższym szczeblu. - To bardzo miłe, że podczas rozmowy pan minister Wang Yi podkreślił, że Polska jest krajem, którego znaczenie w tej części Europie i w ogóle w Europie rośnie - dodał.

Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia w kwestii regionalizacji dotyczącego eksportu polskiego drobiu. - Eksport polskiego drobiu został wstrzymany od roku 2020, była bardzo krótka chwila, kiedy ten eksport został odblokowany, następnie pojawiły się kolejne ogniska ptasiej grypy i z tego względu w 2024 r. Chiny (…) wstrzymały import polskiego drobiu - przypomniał Wroński.

Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie - powiedział rzecznik MSZ.

