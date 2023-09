Jacek Sasin: Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę. Co dalej?

My Ukrainę wspieraliśmy i wspieramy walkę Ukrainy z Rosją, bo to jest w naszym interesie, by Rosja tej wojny nie wygrała. Nasz rząd dba jednak przede wszystkim o interes Polski – powiedział w czwartek w Augustowie (Podlaskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W interesie rządu i Polski jest, aby Rosja tej wojny nie wygrała - podkreślił minister Sasin.

Dziennikarze pytali szefa MAP o komentarz do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu, pytany w środę w Polsat News, czy Polska wciąż będzie wspierać Ukrainę militarnie - poinformował, że obecnie Polska nie przekazuje Ukrainie żadnego uzbrojenia, ponieważ teraz „my sami się zbroimy, najnowocześniejszą bronią”.

Przekazaliśmy ogromne ilości uzbrojenia i wyposażenia wojskowego z naszych zapasów, z zapasów wojska, robiliśmy to nieodpłatnie. Możemy być dumni z tego, że byliśmy liderem. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Oczywistym jest, że nie możemy osłabiać naszego potencjału obronnego. Dbamy o to, żeby polska armia była gotowa do tego, by zapewnić nam bezpieczeństwo – podkreślił Sasin.

Jak dodał, nasze relacje z Ukrainą muszą być oparte o polski interes, bo on jest najważniejszy dla tego rządu.

Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości dba przede wszystkim o interes Polski i Polaków i stąd takie działania jakie podejmujemy, również jeśli chodzi o wymianę handlową i import do Polski produktów spożywczych czy płodów, przede wszystkim zboża, ale również te kwestie, o których mówił premier - zaznaczył szef MAP

pap, jb