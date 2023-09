Ochrona klimatu wymaga realistycznej strategii

Transformacja energetyczna musi przebiegać w Polsce przede wszystkim przy uwzględnieniu realiów ekonomicznych i społecznych kraju. A unijna polityka klimatyczna nie może prowadzić do gwałtownych i nieprzemyślanych działań.

O tym, jak skutecznie realizować politykę klimatyczną w naszym kraju, na Krynica Forum w czasie panelu pt. „Czy Polska może stać się liderem regionu w zakresie transformacji energetycznej?”, dyskutowali wiceprezes ds. rozwoju ORLEN Piotr Sabat, wiceprezes Tauron PE Artur Warzocha, dyrektor Mariusz Błasik z Lasów Państwowych i rektor krakowskiej AHG Jerzy Lis.

Wiceprezes Piotr Sabat, mówiąc o zmianach, jakie wiążą się z polityką ochrony klimatu, wskazał, że koncern, korzystając z węglowodorów, ma przed sobą ogromną „skalę wyzwań”.

–Węgiel jako źródło energii jest nie najlepiej odbierany w Europie, ale co do zasady trwa walka z emisją z węglowodorów w ogóle – mówił. I wymienił trzy filary działań, dzięki którym można sprostać wyzwaniu, jakim jest transformacja. – To, po pierwsze, plan; nasz został ujęty w strategii do 2030 r. Zakładamy w nim, że do końca dekady wyprodukujemy aż 9 GW mocy z odnawialnych źródeł. Po drugie, trzeba mieć finansowanie i my te środki mamy. Do 2030 r. planujemy zainwestować 120 mld zł. Po trzecie, mamy najlepszych ludzi do pracy i cały czas poszukujemy wykwalifikowanych kadr, zwłaszcza w przemysłach przyszłości. Stąd np. nasz pilotażowy program Akademii Wodorowej – stwierdził wiceprezes ORLENU.

Jego zdaniem, choć „od zielonej energii nie ma odwrotu, to nasz kraj ma inną sytuację geopolityczną i inny klimat niż Hiszpania czy Portugalia, dlatego potrzebujemy stabilnych dostaw energii także zimą”. – Wszystkie te elementy trzeba wziąć pod uwagę i nie możemy patrzeć i pozwolić, by unijny biurokratyzm negatywnie wpłynął na naszą gospodarkę, a Europa stała się skansenem dla Chin – mówił Piotr Sabat. – W USA zwykle najpierw powstaje technologia, a potem prawo, by je wprowadzać, w Unii Europejskiej praktyka jest odwrotna – najpierw tworzone jest prawo, by wymusić nowe technologie, choć to nie tak powinno działać.

Wiceprezes Tauronu Artur Warzocha również uważa, że w procesie transformacji trzeba uwzględnić różne czynniki, pamiętając, w jakich warunkach funkcjonujemy.

–Proces transformacji jest trudny i długotrwały, chyba że chce się dokonać radykalnego cięcia, wywołując olbrzymie problemy społeczne, ale wówczas ofiarą będą ludzie. I doprowadzimy do takiego rozchwiania rynku, że wystąpi u nas zjawisko ubóstwa energetycznego – mówił.

Zdaniem wiceprezesa Sabata, zarówno Polska, jak i największe przedsiębiorstwa „robią dużo” na rzecz zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i „tak szybko jak to jest możliwe”. – Nasz koncern na pewno ma plan realny, możliwy do realizacji, biorąc pod uwagę środki techniczne, którymi dysponujemy – dodał wiceprezes ORLENU.

Paweł Sabat uważa, że wodór może stać się paliwem przyszłości, a dzięki morskim farmom wiatrowym na Bałtyku, w które inwestuje ORLEN, jest możliwa produkcja „zielonego wodoru” na duża skalę. Poza tym wskazał na ich znaczenie dla uruchomienia produkcji tzw. e-paliw, czyli paliw syntetycznych, które będą mogły być wykorzystywane w autach spalinowych nawet po 2035 r. (za 12 lat w UE będzie zakaz rejestracji nowych samochodów napędzanych benzyną i dieslem z ropy).

Oprac. AŁ

ORLEN został laureatem nagrody specjalnej przyznawanej przez Radę Gospodarczą przy Marszałku Województwa Małopolskiego w ramach Nagród Gospodarczych 2023 Forum w Krynicy. Marszałek Witold Kozłowski, wygłaszając laudację, wskazał na znaczenie ORLENU­ dla gospodarki kraju jako koncernu o charakterze strategicznym i lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Dodał, że ORLEN wpływa na wiele aspektów życia gospodarczego i społecznego regionu małopolskiego.

Wiceprezes koncernu Piotr Sabat, dziękując za nagrodę, mówił o tym, że ORLEN­ nie szczędzi kapitału, by pomagać, a w latach 2018–2022 przeznaczył na wsparcie w ramach CSR 750 mln zł. „Przyszło nam żyć w ciekawych i trudnych czasach, w których bardzo ważne jest bezpieczeństwo energetyczne – stwierdził. – Dla Orlenu to jest misja ponadnarodowa i staramy się z niej wywiązywać”.

