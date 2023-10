We wtorek ważna wiadomość o CPK

Po wyborach, chcą pogrzebać CPK, bo „lotnisko w Berlinie”. Zagadkowa zapowiedź pełnomocnika rządu. „Jutro bardzo ważne (i dobre) wiadomości dotyczące CPK, stay tuned!”

Jutro bardzo ważne (i dobre) wiadomości dotyczące CPK, stay tuned! - zapowiedział na platformie X wiceminister Marcin Horała.

Przypominamy ważne słowa prezydenta:

Przypomnijmy, we wrześniu prezydent Andrzej Duda oceniał, że drogą do przodu jest Centralny Port Komunikacyjny (CPK), to jest największe wyzwanie pierwszej połowy XXI w. Prezydent zauważył, że ta inwestycja jest Polsce potrzebna, ale jednocześnie przyznał, że jest wielu, którzy chcą ją zablokować.

Czy go potrzebujemy? Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Czy będą chcieli to zablokować? Tak. Czy posuną się do wszelkich działań, żeby to zablokować? Tak. Czy musimy tego pilnować pod każdym względem, jeżeli chodzi o możliwości dokonania różnego rodzaju oszustw, malwersacji, czy wręcz aktów sabotażu i zdrady? Tak — mówił Andrzej Duda.

Opozycja nie chce CPK

I miał rację, bo opozycja, która spieszy się, by przejąć władzę w Polsce, nie ukrywa swoich zamiarów wobec takich inwestycji jak CPK.

Gdzie można robić oszczędności? Na przykład nie budować CPK, które jest absurdalną inwestycją — powiedział ostatnio jeden z przedstawicieli PSL.

„Ważne (i dobre) wiadomości”

Tymczasem Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK, zapowiada „ważne (i dobre) wiadomości”.