Prezydent: blokowanie CPK to jak zdrada stanu

Centralny Port Komunikacyjny powinien być hubem o wymiarze światowym, który mógłby konkurować z wielkim portami - mówił prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych. Jego zdaniem blokowanie tej inwestycji może być uznane za zdradę stanu.

Andrzej Duda powołał w poniedziałek Radę do spraw Strategicznych Projektów Rozwojowych działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia prezydent zwrócił uwagę, że Polska potrzebuje lotniska, które miałoby „wymiar światowy”. Lotniska, które byłoby także obiektem o znaczeniu strategicznym, umożliwiającym przyjęcie dostaw uzbrojenia i relokację wojsk.

Według prezydenta światowe dane dotyczące rozwoju transportu lotniczego wskazują, że Polska będzie w przyszłości potrzebowała więcej wielkich lotnisk i centrów transportowych.

Takich portów komunikacyjnych jak CPK może być w Polsce więcej niż jeden. Transport lotniczy będzie się rozwijał dynamicznie. Wszyscy, którzy twierdzili, że w związku z CPK będzie problem z lotniskami regionalnymi, nie mają racji. One wszystkie będą miały zadania do wykonania - zaznaczył szef państwa.

Zdaniem Andrzeja Dudy Polska nie powinna się obawiać, że CPK będzie konkurować z innymi wielkimi portami lotniczymi w sąsiednich krajach, m.in. w Berlinie.

Tak, będzie to konkurencja dla Berlina czy Budapesztu i Wiednia, jeśli tam też powstaną wielkie huby. Ale jesteśmy gotowi na tym rynku konkurować. Niech nikt nie odważy się - po to, żeby ułatwić życie innym, by zapewnić komuś innemu większe zyski - blokować inwestycji, które my powinniśmy zrealizować w Polsce, bo w istocie to się kwalifikuje na zdradę stanu - podkreślił Andrzej Duda.