Olej inny niż wszystkie

Pośród najzdrowszych rodzajów tłuszczu wymienia się przede wszystkim oliwę z oliwek, olej rzepakowy, olej lniany czy z awokado

Często zapominamy jednak o jakże równie wartościowym oleju z pestek dyni. Posiada on wiele właściwości prozdrowotnych, a przy tym ma charakterystyczny smak i aromat.

Co w nim znajdziemy?

Powinniśmy go spożywać głównie ze względu na dużą ilość selenu oraz cynku, szczególnie dlatego, że minerały te nie występują w większych ilościach w żywności. Co ciekawe, zawiera on ich nawet więcej niż owoce morza, które uważane są za podstawowe źródło tych pierwiastków w diecie człowieka. Zaleca się regularne spożycie także dlatego, że pomaga on zwiększyć naturalną odporność organizmu oraz podwyższyć poziom serotoniny, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za dobry nastrój i samopoczucie. A dlaczego tak? Otóż olej z pestek dyni bogaty jest w tryptofan, a więc aminokwas, będący prekursorem do produkcji serotoniny. Oprócz tego, jak to zwykle w olejach roślinnych, znajdziemy w nim witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E, K oraz witaminy z grupy B. W związku z tym, że dynia zawdzięcza swoją intensywnie pomarańczową barwę naturalnym barwnikom – karotenoidom, tak i w jej oleju występują one w większych ilościach. A to dobra wiadomość, gdyż związki te należą do silnych przeciwutleniaczy oraz antyoksydantów. Ciekawa jest także proporcja kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Jest ona wręcz idealnie zbilansowana, toteż wspiera zachowanie prawidłowej podaży wraz z całościową dietą.

Na co pomaga?

Pestki dyni oraz produkowany z nich olej od pokoleń wykorzystywany był w medycynie ludowej, gdzie służył on głównie jako środek na walkę przerostem gruczołu krokowego (prostaty). I jak się okazało było to bardzo dobre rozwiązanie. Badanie z 2021 roku potwierdziło tą tezę. W eksperymencie używano naturalnego, tłoczonego na zimo oleju z pestek dyni. Wykazano w nim, że jego regularne spożycie, na przykład jako dressing do sałatek skutecznie obniża ryzyko wystąpienia raka prostaty. Zawdzięcza on to zawartym w nim fitosterolom oraz cynkowi, wykazującym protekcyjny wpływ na narządy płciowe. Ale to nie koniec. Otóż korzystna proporcja kwasów tłuszczowych minimalizuje rozwój miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych, jednocześnie mających wpływ kardioprotekcyjny. Polecany jest on również podczas przeziębienia, gdyż posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne.

Wykorzystanie

Musimy pamiętać jedną, podstawową zasadę. Olej z pestek dyni nigdy nie może być wykorzystywany w wysokich temperaturach. Stąd nie nadaje się on do smażenia. Kiedy jednak poddamy do działaniu wysokiej temperatury, zmieni się konfiguracja poszczególnych kwasów tłuszczowych i w rezultacie powstaną bardzo szkodliwe izomery trans. Należy do bezwzględnie przechowywać w ciemnej butelce, w zacienionym oraz chłodnym miejscu i nigdy nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych.

Na podstawie: Shaban, A. I R.P. Sahu. 2017. Pumpkin Seed Oil: An Alternative Medicine

Filip Siódmiak