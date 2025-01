Melatonina dobra nie tylko na sen

Melatonina to związek chemiczny o szerokim spektrum działania, cieszący się dużą popularnością jako środek wspomagający sen i przeciwdziałający bezsenności.

Warto jednak podkreślić, że jej zastosowanie wykracza daleko poza regulację rytmu dobowego, a jej właściwości mogą być korzystne w wielu aspektach zdrowotnych.

Charakterystyka melatoniny

Melatonina, po raz pierwszy odkryta w 1917 roku, jest naturalnie występującym związkiem chemicznym obecnym zarówno w organizmach zwierzęcych, jak i roślinnych. W organizmach ludzkich jest syntetyzowana głównie przez szyszynkę, jednak produkcja tego hormonu odbywa się również w innych narządach. Podaje się, iż stężenie melatoniny w jelitach przewyższa jej poziom w mózgu nawet 400-krotnie, co podkreśla jej kluczową rolę w funkcjonowaniu układu trawiennego.

Korzyści zdrowotne melatoniny

• Regulacja rytmu dobowego i wsparcie snu - Melatonina jest najlepiej znana ze swojej roli w regulacji cyklu snu i czuwania. Dzięki synchronizacji zegara biologicznego ułatwia zasypianie i przeciwdziała zaburzeniom snu, takim jak bezsenność.

• Wsparcie układu pokarmowego - Melatonina wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu trawiennego, wspomagając regenerację wątroby oraz odtłuszczanie tego narządu. Wspiera leczenie choroby refluksowej przełyku, zwiększając napięcie dolnego zwieracza przełyku oraz zmniejszając wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Dodatkowo łagodzi objawy zespołu jelita drażliwego (IBS) dzięki działaniu przeciwzapalnemu i przeciwbólowemu, a także przyspiesza gojenie wrzodów żołądka i dwunastnicy wywołanych przez Helicobacter pylori.

• Wpływ na układ sercowo-naczyniowy - Melatonina wykazuje zdolność do obniżania ciśnienia tętniczego oraz poziomu cholesterolu LDL, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka miażdżycy, zawału serca, choroby wieńcowej i udaru mózgu. Spowalnia także proces tworzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach.

• Metabolizm i układ hormonalny - U diabetyków oraz osób z insulinoopornością melatonina zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę oraz obniża poziom glukozy we krwi. U kobiet po menopauzie może łagodzić objawy depresji i zaburzeń lękowych.

• Potencjał przeciwnowotworowy - Melatonina może ograniczać rozwój nowotworów poprzez hamowanie wnikania komórek rakowych do układu naczyniowego, co zapobiega tworzeniu się przerzutów. Ponadto zwiększa skuteczność tradycyjnych terapii onkologicznych.

• Układ nerwowy i narząd wzroku - Melatonina znajduje zastosowanie w terapii migreny oraz spowalnia rozwój zwyrodnienia plamki żółtej u osób starszych. Chroni fotoreceptory przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki.

Naturalne źródła melatoniny i suplementacja

Zwiększenie poziomu melatoniny w organizmie jest możliwe dzięki odpowiedniej diecie.

Bogatymi źródłami tego związku są migdały, pistacje, nasiona słonecznika, pestki dyni, siemię lniane, czarny i czerwony ryż, kozieradka oraz żurawina. Dodatkowo warto spożywać produkty bogate w tryptofan – aminokwas będący prekursorem melatoniny. Należą do nich jajka, ryby oraz mięso, szczególnie wołowina.

Jednakże to w zdecydowanej większości suplementacja melatoniną, w dawkach od 3 do 10 mg dziennie, może przynieść efekty w łagodzeniu objawów związanych z niedoborem tego związku. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem jej stosowania, w celu dostosowania dawkowanie do indywidualnych potrzeb organizmu.

Filip Siódmiak

