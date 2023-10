Port Północny w polskich rękach. "Odzyskujemy kluczowe firmy"

Węglokoks nabył akcje Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-Składowego „Port Północny” od SEA-invest Corporation - poinformował w czwartek w Gdańsku minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Minister Sasin powiedział, że jest bardzo zadowolony z transakcji i jest to jedna z bardzo dobrych wiadomości dla polskiej gospodarki, bo dokonano repolonizacji (SEA-invest jest grupą belgijską - PAP), odzyskania z rąk zagranicznego kapitału do domeny Skarbu Państwa Portu Północnego sp. z o.o.

To jest niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla gospodarki, ale również dla bezpieczeństwa Polski, bo ten port jest największym i najważniejszym polskim portem surowcowym wraz z Naftoportem, który stanowi część tego portu - podkreślił minister aktywów państwowych.

Jak dodał, wszyscy pamiętają jesień ubiegłego roku i emocje związane z koniecznością dostarczenia do polskich rodzin i gospodarstw domowych odpowiedniej ilości węgla po tym, jak Polska, jako pierwszych kraj w UE ogłosiła embargo na węgiel rosyjski. „W rządzie, wspólnie ze spółkami Skarbu Państwa, podjęliśmy szybką decyzję, że musimy zapewnić odpowiednią ilość węgla Polakom z innych kierunków, z innych części świata” - mówił Sasin.

Podczas konferencji Sasin podkreślił, że losy spółki Port Północny pokazują jakim gospodarzem była Platforma Obywatelska i rząd Donalda Tuska. Mówił też, że podczas rządów PO Polska była krajem źle zarządzanym i wyzbywała się kluczowych dla polskiego państwa przedsiębiorstw. „Dzięki naszym rządom udaje się to mienie odzyskiwać” - podkreślał w Gdańsku Sasin.

Szef MAP na platformie X (dawniej Twitter) podkreślił, że „PO w czasie swoich rządów wyprzedała kluczowe firmy, które zarządzają pracą polskich portów”. „Jedną z tych wyprzedanych wówczas firm był Port Północny Sp. z o.o., sprzedany w 2008 r. belgijskiemu podmiotowi. Do wczoraj, do momentu podpisania umowy, kapitał zagraniczny całkowicie kontrolował prace Portu Północnego w Gdańsku” - przekazał we wpisie minister.

Rzecznik prasowy Węglokoksu Jarosław Latacz przekazał PAP, że w wyniku transakcji Węglokoks - grupa kapitałowa zrzeszająca spółki z sektora stalowego, energetycznego i logistycznego, nabyła 80,43 proc. akcji PPS Port Północny, co daje Węglokoksowi kontrolę nad spółką.

Jak podał w przesłanym PAP komunikacie Węglokoks, w ostatnich 12 latach, pod zarządem SEA-invest Corporation - międzynarodowego operatora terminali dla towarów takich jak suche ładunki masowe, PPS Port Północny stał się największym i najważniejszym portem masowym w Polsce oraz kluczowym aktywem dla zabezpieczenia importu do Polski materiałów masowych, w szczególności węgla energetycznego, koksującego i rudy żelaza.

„Nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki wzmocni pozycję Węglokoksu na rynku logistycznym, co wpisuje się w długofalową strategię Grupy Węglokoks zakładającą rozwój biznesu logistycznego” - przekazał PAP rzecznik Węglokoksu.

Prezes Zarządu Węglokoks Tomasz Heryszek podczas konferencji stwierdził, że nabyte udziały PPS Portu Północnego pozwolą rozwijać działalność w sektorze logistycznym i zapewnić lepszą integrację działalności Węglokoksu.

PAP/KG