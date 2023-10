Mołdawia robi zapasy gazu. Reaguje na działania Rosji

Państwowy koncern Energocom w ciągu miesiąca kupił ok. 280 mln m3 gazu od siedmiu różnych dostawców po średniej cenie 420 dol. za tysiąc m3. Mołdawia kontynuuje zakupy na rynkach europejskich, by zapewnić sobie surowiec na okres zimowy.

Zgodnie z porozumieniem z EBOiR, w ciągu minionego miesiąca przeprowadziliśmy 30 przetargów i realizowaliśmy zakupy po korzystnych cenach na rynkach międzynarodowych. Uwzględniają one także ok. 100 mln m3, zakupionych na początku września od greckiej firmy DEPA. W ten sposób, ogółem, udało nam się kupić ponad 500 mln m3. Kontynuujemy zakupy, dążąc do pokrycia całego zapotrzebowania na okres zimowy – podał w komunikacie Energocom, cytowany przez portal Newsmaker.

Mołdawia od ubiegłego roku, m.in. przy wsparciu EBOiR, zdywersyfikowała import surowca i robi zapasy na zimę. Tym samym państwo uniezależniło się od dostaw wcześniejszego monopolisty, rosyjskiego Gazpromu.

Jak powiadomił Energocom, od 4 września do 5 października mołdawski koncern wykorzystał w całości kolejną transzę kredytu EBOiR w wysokości 100 mln dol.

Wcześniej przedstawiciele firmy powiadamiali, że jesienne ceny gazu na rynkach spotowych były „analogiczne do cen w lecie i niemal dwa razy niższe niż proponował Gazprom na ostatni kwartał 2023 r.”

Minister energetyki Victor Parlicov mówił w ostatnich dniach w wywiadzie dla Newsmakera, że obecnie Mołdawia ma zakontraktowany gaz do połowy stycznia, ale „kontynuuje przetargi na zakupy, by pokryć całe zapotrzebowanie do końca chłodnego sezonu, nawet do końca kwietnia”.

W związku z presją, w tym polityczną, którą próbował wywierać na proeuropejskie władze Kiszyniowa rosyjski Gazprom, rząd Mołdawii podjął zdecydowane działania na rzecz dywersyfikacji dostaw. Od końca ubiegłego roku prawobrzeżna Mołdawia (rosyjski gaz płynie rurociągiem do separatystycznego Naddniestrza) korzysta z gazu kupowanego na rynkach europejskich.

