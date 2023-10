Świetna recenzja rządów PiS. Konfederacja się przejechała

Według wyników sondażu Ipsos, PiS wygrywa niedzielne wybory do Sejmu z wynikiem 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc. Wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie. Według sondażu pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów

Tutaj 2, 3 proc. mogą ten obraz zmienić bardzo mocno. Jeden Donald Tusk chciałby to wszystko już zabetonować, ale nie pozostali - ocenił w TVP Info Michał Karnowski, współtwórca portalu wPolityce.pl i tygodnika „Sieci”.

Jak podkreślił, wyborcy jednak utarli Konfederacji nosa.

Konfederacja liczyła na 20 proc. Skupiała się w kampanii na atakowaniu rzadu PiS. Ta pycha została w dużej mierze ukarana.

Podkreślił też znaczenie wstępnego wyniku jako bardzo dobrej oceny dwóch kadencji sprawowania władzy przez PiS w Polsce, co jak również podkreślił, nigdy wcześniej nie miało miejsca, co zresztą podkreślił w dzisiejszych komentarzach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeśli obecne wyniki sondażowe utrzymają się, będzie to jest trzecie z rzędu zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.

Wszystkie rządy z czasem się rozsypywały. 36 proc. dla PiS to jest bardzo dobra recenzja wyborców jak na tyle lat rządów i problemów po drodze. (…) Polska jest w stanie lepszym niż kiedykolwiek i to najważniejsze, żeby nie zepsuć teraz Polski - skomentował Michał Karnowski. - Sytuacja jest bardzo ciekawa i pewne rzeczy widzimy. Nie mamy jednoznacznej przewagi PiS, ale to się może jeszcze zmienić.

Komentatorzy prognozowali też, komu zostanie powierzone tworzenie nowego rządu. Zdaniem niektórych, nie będzie samodzielnego zwycięzcy.

Dla wszystkich ten czas, kiedy Mateuszowi Morawieckiemu powierzy się tworzenie rządu, będzie dobry, bo da wszystkim czas. (…) Moim zdaniem każda władza będzie skazana na rząd koalicyjny - Tomasz Sakiewicz – polski działacz polityczny, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.

Jego zdaniem nastąpił odpływ niezdecydowanych od Konfederacji do Trzeciej Drogi.

Tak naprawdę, wszystko będziemy wszystko widzieli za dwa dni - podkreślała Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press.

»» Politycy o wyniku wyborów parlamentarnych w Polsce czytaj tutaj:

Kaczyński: to wielki sukces naszej partii

Premier: będziemy starali się zbudować stabilny rząd

Tusk: rozmowy koalicyjne po oficjalnych wynikach

Trzaskowski: dość szybko powinniśmy mieć rząd

Trzecia Droga na podium. „To dzień wielkiej zmiany”

Wraca Lewica. Czarzasty: „Nikt nam tego nie zabierze”

PiS wygrywa na wschodzie i centrum Polski

MW