Dobre informacje o eksporcie

Eksport wzrósł o 3,7 proc. r/r do 232,4 mld euro w styczniu-sierpniu 2023 r., zaś import spadł w tym okresie o 5,7 proc. r/r do 223,5 mld euro – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po sierpniu 2023 r. wyniosła 8,9 mld euro.

Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego po sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 4,9 proc. r/r i wyniósł 65,4 mld euro w styczniu-sierpniu 2023 r., zaś import w tym czasie spadł o 9,3 proc. r/r do 44,5 mld euro. Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 28,2 proc., a w imporcie spadł o 0,8 pkt proc. i stanowił 19,9 proc..

W styczniu-sierpniu 2023 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku za wyjątkiem eksportu do Czech gdzie wystąpił spadek o 0,7 proc., Holandii o 0,7 proc. oraz Słowacji o 4,2 proc. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia - sierpnia 2022 roku odnotowano spadek z Chinami o 10,9 proc., Niemcami o 9,8 proc., Włochami o 5,4 proc., Czechami o 3 proc., Holandią o 3,6 proc. oraz Belgią o 2,2 proc.