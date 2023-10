Premier: Sytuacja budżetowa jest dziś bardzo dobra

Opozycja twierdzi o rzekomo wielkiej dziurze budżetowej, gdy w rzeczywistości sytuacja budżetowa jest dziś bardzo dobra - podkreślił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił również, że będzie stał na straży interesów tak wyborców PiS, jak i tych, którzy głosowali na opozycję, „ale oczekują Polski dumnej i sprawiedliwej”.

Szef rządu w podkaście zamieszczonym w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych zauważył, że już w pierwszych dniach po wyborach, które odbyły się 15 października, „zaczęły się ze strony opozycyjnej głosy, że część obietnic może nie być realizowana”.

Według premiera takie głosy ze strony partii opozycyjnych mogą być początkiem „wielkiego odwrotu od ich obietnic” wyborczych.

Takiego samego, jaki Polacy pamiętają z roku 2007 i z kolejnych lat. Wtedy także pan Tusk obiecywał, że nie podniesie wielu emerytalnego, a to zrobił. Obiecywał również podatki obniżone do poziomu 15 proc. i to CIT, PIT i VAT. Niczego takiego nie zrobił - wskazał.