Jesień – co jeść, aby wzmocnić odporność

Jesień zmienia nie tylko krajobraz za naszymi oknami, ale również naszą dietę. To czas, w którym dni stają się coraz krótsze, chłodniejsze, bardziej wietrzne i deszczowe, a do powierzchni dociera coraz mniej światła słonecznego. Co zatem spożywać, aby wspomóc odporność naszego organizmu i nie dać się niesprzyjającej aurze?

Sezonowość

Sezonowość to słowo klucz. Bazowanie na produktach, których w danym czasie najwięcej jest na rynku, jest najlepszym i zarazem najzdrowszym, ale jednocześnie i najtańszym sposobem na zachowanie zdrowia. Fakt, iż na półkuli północnej możemy cieszyć się z 4 pór roku jest prawdziwym darem i powinniśmy się z tego powodu cieszyć, ponieważ wraz z końcem oraz początkiem każdego nowego sezonu, mamy do wyboru szeroki wachlarz świeżych i tanich produktów. Szczególnie w porze jesiennej oraz zimowej ważne jest, aby kupować produkty pochodzące z naszej strefy klimatycznej. Jak czytamy na stronie NFZ, w raporcie przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia, niezmiernie istotna jest właśnie sezonowość oraz rozmaitość regionalnych pokarmów.

Co spożywać częściej?

1. Warzywa – warzywa, warzywa i jeszcze raz warzywa. To właśnie ta grupa produktów powinna być spożywana w największych ilościach w każdej diecie. Jesień to czas na warzywa korzeniowe, takie jak marchew, seler, pietruszka czy buraki. Na sklepowych półkach dominują także ziemniaki, dynie, czosnek, cebula, por, brukselka oraz brokuły. Nie zapominamy też o pomidorach, papryce czy grzybach. Przypominamy, aby każdego dnia zjadać minimum 450 g warzyw oraz owoców. To podstawa budowania naturalnej odporności organizmu.

2. Rośliny strączkowe – do tej jesiennej grupy zalicza się fasola, groch, soczewica oraz ciecierzyca. Oprócz witamin i składników mineralnych dostarczają także sporą ilość białka roślinnego i błonnika.

3. Kiszonki – to prawdziwy polski superfood. Proces fermentacji wzbogaca czy to kapustę czy ogórki w szczególnie istotne dla utrzymania i wzmocnienia naszej odporności specjalne szczepy bakterii probiotycznych. Podobne działanie wykazują fermentowane produkty mleczne, takie jak kefir, jogurt czy maślanka.

4. Orzechy – głównie włoskie oraz laskowe, gdyż to właśnie one dostarczają najwięcej wielo- oraz jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wspierają one naszą odporność oraz prawidłowy rozwój mózgu i układu nerwowego. Wystarczy już tylko 5 orzechów włoskich dziennie, aby zapewnić sobie odpowiednią dawkę witaminy E potęgującej prozdrowotne działanie kwasów tłuszczowych.

5. Napoje – nie zapominamy o wypijaniu wystarczającej ilości wody, minimum 2-3L dziennie. Częściej sięgajmy też po pełna przeciwutleniaczy zieloną herbatę oraz naturalne, niesłodzone kakao. Możemy też przygotować sobie herbaty z cytryną, imbirem cynamonem oraz goździkami, to naturalne wsparcie odporności.

Czego unikać?

Wiemy już czego jeść więcej, ale co lepiej ograniczać? Nie będzie to dużym zaskoczeniem, gdyż produkty te i tak nie są zalecane przy żadnej diecie. Są to między innymi:

• Spożywany w nadmiarze alkohol, szczególnie wysokoprocentowy.

• Słodycze i słodzone napoje gazowane, pełne szkodliwego cukru i sztucznych barwników.

• Chipsy, prażynki i inne słone przekąski pełne soli i tłuszczów trans.

• Tłuste i przetworzone produkty mięsne, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze i mają niekorzystny wpływ na masę ciała.

Na podstawie: https://diety.nfz.gov.pl/zdrowe-nawyki/jesienna-odpornosc-czy-dieta-moze-pomoc

Filip Siódmiak