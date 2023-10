Polska mechanika precyzyjna i jej "cichy" potentat zdobywa globalny rynek

Na ile wyniki wyborów oraz działania przyszłego rządu przełożą się na politykę gospodarczą i kondycję rodzimych branż, tego jeszcze nie wiemy. Pewne jest jednak to, że w ostatnich latach wiele polskich firm faktycznie wstało z kolan, a nawet więcej – niektóre zaczęły już rozpychać się łokciami na globalnych rynkach.

Wojna w Ukrainie, pandemia, ograniczenia handlowe na linii Chiny-Europa-USA pokazują, jak ważna jest niezależność łańcuchów dostaw. Mamy w Polsce firmy, które organicznie, „po cichu”, wzmacniają tę niezależność, także w sektorach strategicznych dla bezpieczeństwa i transportu. Jedną z nich jest WUZETEM S.A., na czele której stoi sprawna manager, z nowego pokolenia odważnych kobiet, dla których nie ma szklanych sufitów, ani uda się-izmów. „Po pierwsze – Człowiek” i „wszystko możemy wypracować” – mówi Anna Ścieszko-Osińska.

WUZETEM (Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.) działa od ponad 70 lat. Obecnie Spółka zatrudnia 270 osób i stale rozbudowuje kadrę, akcentując znaczenie synergii między pokoleniami nowych i starszych stażem inżynierów.

Firma specjalizuje się w produkcji podzespołów do układów napędowych, których dokładność wykonania liczy się w mikronach - oferując rozwiązania tam, gdzie rynek wymaga wysokiej jakości mechaniki precyzyjnej.

Szczególny rozwój firmy przypada na ostatnie 3 lata (2020-2023). Po głębokiej restrukturyzacji, strategicznych inwestycjach w park maszynowy, wdrożeniu nowej filozofii zarządzania i planom dywersyfikacji oferty, przyszły efekty sprzedażowe i w konsekwencji finansowe. Produkcja w 2022 wzrosła o 71% względem poziomu z 2019 (100% produkcji odbywa się w Polsce); ponad 50% produkcji WUZETEM przeznaczona jest na eksport. Nakłady na B+R w 2022 r. przekroczyły 4 mln PLN. Poza Polską, produkty WUZETEM są dostępne w 47 krajach (m.in. USA, Francja Niemcy, Wielka Brytania, Turcja); planowane są nowe kierunku ekspansji to m.in. rynek Brazylii i Indii.

W 2020 r. przychód WUZETEM wyniósł 45.117 mln PLN, a zysk 241 tys. PLN. 2022 r. zamknęliśmy wynikiem 8.997 mln PLN zysku – podaje Anna Ścieszko-Osińska, Prezes Zarządu WUZETEM S.A.

O pozytywnej transformacji firmy, jej kompetencjach, potencjale i ekspansji opowiadali przedstawiciele firmy, podczas Śniadania Prasowego 6 października br., w Warszawie.

NOWE TECHNOLOGIE I RYNKI DOCELOWE

Jednym z kluczowych czynników skutecznej transformacji WUZETEM była rozbudowa parku maszynowego oraz rozwój działu B+R, w tym współpracy z takimi uczelniami, jak WAT, Instytut Chemii Fizycznej PAN, czy Politechnika Warszawska. W efekcie spółka jest obecnie jedną z nielicznych firm w Polsce i Europie skutecznie wdrażających technologię DLC - wytwarzania powłok diamentopodobnych (diamond-like-carbon), łączących wysoką twardość typową dla diamentu, z niskim współczynnikiem tarcia, właściwym dla grafitu; rozwinęła też zdolność do prowadzenia inżynierii odwróconej.

WUZETEM jest cenionym producentem części do wtryskiwaczy silników wysokoprężnych, z których korzystają na co dzień zakłady regeneracyjne na całym świecie. Spółka oferuje rozpylacze do układów wtryskowych silników diesla, które mają zastosowanie w autach takich renomowanych marek, jak Toyota, Mercedes-Benz, BMW, etc.

Aktywnie inwestując, w duchu „od pomysłu do przemysłu” – podwarszawska firma zyskała również możliwości ekspansji poza swój macierzysty sektor (motoryzacja).

Pod nowym kierownictwem WUZETEM zbudowała dominującą pozycję dostawcy podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, ale i kolejowego, między innymi w USA. Firma sprzedaje ponad 40% swojej produkcji do USA i deklaruje zwiększenie udziału na tym rynku w kolejnych latach, akcentując, że rynek amerykański jest najbardziej wymagający na świecie:

do USA w szczególności dostarczamy kluczowe komponenty do napędów lokomotyw, i to w takiej skali i jakości, że w zasadzie jesteśmy głównym dostawcą części. USA to najbardziej wymagający rynek świata, WUZETEM ma zdolności produkcyjne oraz technologię, by sprostać takiemu wyzwaniu (…). Część rynku kolejowego w USA jest de facto uzależniona od naszych dostaw – wyjaśnia Anna Ścieszko-Osińska, Prezes Zarządu WUZETEM S.A.

W kontekście rynku regeneracyjnego WUZETEM konsekwentnie buduje również swoją markę w Polsce, zaopatrując największe rodzime serwisy regeneracyjne, m.in. poprzez sieć dystrybutorów takich, jak: Inter Cars, AutoRak, MMDiesel, Diesel Centrum Polska. Gospodarowanie technologią regeneracji wydaje się na ten moment kluczowe w kontekście oczekiwania na zrównoważony rozwój elektromobilności. Nim rynek EV będzie w pełni gotowy na realnie ekologiczne procesy produkcji, eksploatacji i utylizacji, WUZETEM jest w stanie zaspokajać potrzeby rynku transportowego w sposób tańszy i relatywnie bardziej ekologiczny.

Kolejny rynek ekspansji to przemysł ciężki - WUZETEM dostarcza części aparatury paliwowej do pojazdów technicznych, np. koparek, spychaczy itp., wykorzystywanych np. w sektorze budowlanym, wydobywczym.

Bazując na sukcesie z rynku automotive czy kolejowym, spółka otworzyła się na produkcję rozwiązań dla sektora lotniczego, a w przyszłości – dzięki inwestycjom w nanotechnologie – rozważa współpracę z sektorem kosmicznym.

WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM ZBROJENIOWYM I SYNERGIA W RAMACH GRUPY ARP

Dzięki wspomnianym inwestycjom i eksperckiemu know-how, WUZETEM osiągnęła nowe kompetencje przemysłowe z korzyścią nie tylko dla siebie, ale też dla sektorów powiązanych, także o strategicznym znaczeniu, wymagających odporności, jak sektor zbrojeniowy. To jeden z ważnych kierunków rozwoju zaplanowany przez Zarząd firmy, a urzeczywistniany m.in. uzyskaniem koncesji MSWiA na wytwarzanie, przechowywanie i obrót bronią oraz amunicją o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Obecnie, w sektorze zbrojeniowym firma oferuje regenerację, produkcję i dostawy wtryskiwaczy paliwa do czołgów T-72 i PT-91 oraz bojowych wozów piechoty BWP-1 (na wyposażeniu polskiej armii). WUZETEM prowadzi też dialog w zakresie dostaw na użytek pojazdów wojskowych m.in. z takich krajów, jak Ukraina, Czechy, Słowacja czy państw bałkańskich. Firma rozwija współpracę z firmami związanymi z produkcją optyki wojskowej i elementów wyposażenia. Ponadto, park maszynowy oraz potencjał produkcyjny spółki pozwala na produkcję nie tylko podzespołów do silników, ale też m.in. elementów broni lub amunicji artyleryjskiej i czołgowej:

„posiadamy technologie pozwalające na udział w produkcji wysoko-zaawansowanych środków bojowych” – podkreśla Anna Ścieszko-Osińska, Prezes Zarządu WUZETEM S.A.

Spółka deklaruje jednocześnie otwarcie na szerszą współpracę na rzecz obronności, zarówno w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), jak i relacji z Polską Grupą Zbrojeniową:

wśród spółek ARP i PGZ znajdują się podmioty posiadające unikatowe kompetencje produkcyjne i inżynierskie. Ten potencjał można przekuć w synergię co byłoby korzyścią nie tylko dla Polskiego Przemysłu Obronnego, ale przede wszystkim dla Sił Zbrojnych RP – zaznacza Anna Ścieszko-Osińska, Prezes Zarządu WUZETEM S.A.

SUWERENNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Ostatnie kryzysowe lata udowodniły, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, a pod tym względem kluczowym procesem jest angażowanie rodzimego przemysłu w dostawy w taki sposób, aby łańcuchy logistyczne były jak najbardziej krótkie, elastyczne i odporne na turbulencje.

WUZETEM ma swój udział w budowaniu niezależności i bezpieczeństwa różnych łańcuchów dostaw, także zbrojeniowych (…) Pod tym względem optymalnym rozwiązaniem jest zaangażowanie rodzimego przemysłu w taki sposób, aby łańcuchy logistyczne były jak najbardziej krótkie, elastyczne i odporne na turbulencje – puentuje Anna Ścieszko-Osińska, Prezes Zarządu WUZETEM S.A.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ & „PO PIERWSZE – CZŁOWIEK”

Najważniejszym planem na przyszłość firmy jest inwestycja w nowy zakład produkcyjny. Obecnie firma jest na etapie planowania, aczkolwiek decyzja strategiczna została już podjęta. Zachowując tradycję nazwy – WUZETEM zostaje w okolicach Warszawy. W ramach podsumowania spotkania prasowego, Prezes A. Ścieszko-Osińska podkreślała znaczenie inwestycji w infrastrukturę, ale też w kapitał ludzki. Pozycja firmy na rynku i polskim i globalnym to efekt wysiłku wszystkich zespołów i zmiany kultury pracy, w której naczelna zasada to „po pierwsze – człowiek” i podejście „wszystko możemy wypracować” zamiast „uda się”.