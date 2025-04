WYWIAD. "PP zostanie zlikwidowana, PKP Cargo również"

Większość Polaków uwierzyła, że kryzys inflacyjny był wywołany przez 500+. Wmówiono naszym rodakom, że Polski Ład, z którego skorzystało finansowo ponad dwie trzecie obywateli, był dla nich szkodliwy. Te kłamstwa udało się wmówić Polakom za pomocą mediów i akademii. I to wymaga ogromnej pracy, odkłamywania i działania wychowawczego. Pokazywania rzeczywistości, jaką ona jest. Służba zdrowia umiera, kolejki się wydłużają, a oni wszyscy mówią, że trzeba obniżać składkę zdrowotną bogatym? Ludzie, gdzie my jesteśmy? Czy nie mamy wojny na wschodzie? Czy właśnie nie tak upadła I Rzeczpospolita, bo bogaci postanowili się wypisać z opłacania państwa? Znów mamy sytuację, w której ciężar utrzymania państwa spada na klasę średnią i robotników - mówi Jan Śpiewak w rozmowie z Goranem Andrijanić.

Goran Andrijanić: Mówisz o elitach, które nie dbają o interes narodowy i wspólnotowy. Czy taka natura elit nie jest przede wszystkim dziedzictwem komunizmu?

Jan Śpiewak: Przepraszam, ale dlaczego Polska zniknęła z mapy świata na prawie 300 lat? Wtedy nie było żadnej komuny. Była za to elita, która własne interesy stawiała ponad interes państwa i społeczeństwa. Jaka komuna? Ludzie, uspokójcie się. Za chwilę dłużej będziemy żyć w kapitalizmie i liberalizmie niż w komunizmie.

Neoliberalizm to nowa forma sarmatyzmu, tylko przeniesiona we współczesne realia i sposób myślenia. Polska transformacja była rewolucją nierówności. Celowo zniszczono przemysł, zaorano PGR, doprowadzono do upadku indywidualnych rolników, wygnano z kraju miliony Polaków i prowadzono politykę, która działała na niekorzyść większości społeczeństwa. W efekcie stworzono armię bezrobotnych. Trzeba było zniszczyć społeczeństwo, aby ugruntować nową władzę i nową nomenklaturę.

Wszystkie badania wskazują, że ten neoliberalizm ma coraz więcej zwolenników wśród młodych ludzi. Jak to skomentujesz?

I znowu rządzi logika prywatyzacji i deregulacji, chociaż polska gospodarka jest już jedną z najbardziej zderegulowanych w Europie. Poczta Polska zaraz zostanie zlikwidowana, PKP Cargo również. Projekt CPK został okrojony.

