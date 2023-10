Lawinowo rośnie sprzedaż re-commerce. Co to?

W ostatnich 5 latach rynek re-commerce, czyli handlu wcześniej posiadanymi rzeczami, rósł globalnie średnio o 10 proc. rocznie – poinformowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak wskazali, re-commerce rośnie czterokrotnie szybciej niż rynek handlu detalicznego.

Jak wynika z Tygodnika Gospodarczego PIE, opublikowanego w czwartek, rynek re-commerce, w ostatnich 5 latach rynek re-commerce rósł globalnie średnio o 10 proc. rocznie, osiągając wartość aż 174 mld dol. w 2022 r.

Wskazano, że temu trendowi towarzyszy zamykanie stacjonarnych sklepów z odzieżą używana w Polsce, których liczba w ostatnich 15 latach spadła prawie o połowę.

Według tygodnika PIE powołując się na raport „Trend na recommerce”, za 59 proc. re-commerce odpowiada sprzedaż w internecie, jednak wyłącznie offline zakupy robi 9 proc. Polaków (pozostali kupowali offline i online). Najpopularniejszymi serwisami wśród kupujących okazały się Vinted (76 proc. wskazań) oraz OLX (58 proc. wskazań).

Średnio miesięcznie Polacy wydają na produkty używane raczej niewielkie kwoty. Dane wskazują, że 44 proc. respondentów wydaje od 5 zł do 50 zł, a 37 proc. od 50 zł do 100 zł – zwrócono uwagę.

W Polsce w I połowie br. wśród 111 mln opublikowanych ogłoszeń na platformie OLX 68 proc. dotyczyło rzeczy używanych – poinformowało PIE. Wśród kategorii z największym udziałem ogłoszeń rzeczy używanych znalazły się: muzyka i edukacja (81 proc.), elektronika(79 proc.) oraz sport i hobby (79 proc.).

Z analizy PIE wynika, że boom na re-commerce ma przyczyny ekonomiczne i kulturowe. Wskazano, że pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie czy inflacja spowodowały, że konsumenci zaczęli poszukiwań tańszych produktów.

Ponadto, rośnie świadomość ekologiczna związana z emisją CO2 przez branżę odzieżową, która przyczynia się do większej ilości emisji niż sektor lotniczy i morski łącznie – zauważono.

Dodano, iż pokolenia Z oraz milenialsów postrzegają re-commerce jako element zrównoważonej konsumpcji oraz metodę na oszczędzanie pieniędzy. Powołując się na badanie „Moda na second handy” Less Group przekazano, iż w 2022 r. 84 proc. osób poniżej 25. roku życia kupowało rzeczy używane, a w grupie powyżej 35. roku życia już tylko 69 proc.

W ocenie ekspertów PIE przyszłość „branży re-commerce maluje się w jasnych barwach, a na jej kształt najbardziej wpłynie rozwój technologiczny oraz kwestie regulacyjne”.

Z jednej strony, wdrażane właśnie przepisy wynikające z dyrektywy DAC7 mogą doprowadzić do spadku zainteresowania re-commerce ze względu na nałożone roczne limity, powyżej których sprzedający będą traktowani jako przedsiębiorcy. Z drugiej strony, rozwój algorytmów głębokiego uczenia może przyczynić się do dokładniejszego określenia potrzeb konsumentów na podstawie analizy historii zakupów czy do automatyzacji identyfikacji prawdziwości produktów – stwierdzono.