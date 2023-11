Rosja ma nową broń. Wysoka skuteczność!

Rosyjskie małe jednokierunkowe bezzałogowe systemy powietrzne (OWA UAV) Lancet są najprawdopodobniej jedną z najskuteczniejszych nowych broni, jakie Rosja wprowadziła do użytku na Ukrainie w ciągu ostatnich 12 miesięcy - oceniło w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wyjaśniono, że zaprojektowano je do tego, by były pilotowane nad terytorium wroga, czekając na zidentyfikowanie celu, a następnie nurkowały w jego kierunku i detonowały.

Lancety są produkowane przez ZALA Aero Group. ZALA produkuje również małe, nieuzbrojone bezzałogowe statki powietrzne Orlan 10, które Rosja często wykorzystuje wraz z Lancetami do wykrywania celów.

Rosja rozmieszcza Lancety do atakowania priorytetowych celów i stają się one coraz bardziej widoczne w kluczowej walce przeciwbateryjnej, uderzając w artylerię wroga. Tradycyjnie Rosja wykorzystywała małe bezzałogowe statki powietrzne głównie do celów zwiadowczych. Dzięki możliwości ataku, Lancet stał się krokiem naprzód w sposobie, w jaki Rosja wykorzystuje tę kategorię broni - informuje brytyjskie ministerstwo obrony.

PAP/RO