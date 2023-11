Trwająca w przemyśle dekoniunktura słabnie

Dekoniunktura w przemyśle trwa, choć jej skala się osłabia – piszą ekonomiści PKO BP w komentarzu do opublikowanego przez S&P Global wskaźnika PMI polskiego sektora przemysłowego. Ich zdaniem poprawę warunków gospodarczych w przemyśle może zwiastować „wzrost wskaźnika prognozowanej produkcji na kolejne 12 miesięcy, który jest najwyższy od 2022 r.”

S&P Global poinformował, że „główny wskaźnik PMI odnotował w październiku poziom 44,5 pkt, znacznie poniżej poziomu 50,0 pkt, sygnalizując kolejne wyraźne pogorszenie warunków prowadzenia działalności produkcyjnej. Niemniej jednak po raz pierwszy od początku 2023 r. wskaźnik PMI wzrósł w kolejno następujących po sobie okresach, osiągając najwyższy poziom od czterech miesięcy”. Dla porównania we wrześniu wskaźnik ten wyniósł – także zgodnie z oczekiwaniami - 43,9 pkt.

„Dekoniunktura w przemyśle trwa, choć jej skala się osłabia. Liczba nowych zamówień w październiku znacząco obniżyła się, choć tempo spadku było najsłabsze od 4 miesięcy, co w dużej mierze odpowiadało za wzrost wskaźnika PMI o 0,6 pkt” – komentują ekonomiści PKO BP.

Wskaźnik ten jednak od 18 miesięcy pozostaje poniżej 50 pkt., a trzeba przypomnieć, że wzrost aktywności w przemyśle występuje przy wskaźniku powyżej 50 pkt, a poniżej oznacza jej spadek.

Ekonomiści PKO BP zauważyli, że w komentarzu do danych zwrócono uwagę, na „pierwszą w 2023 serię dwóch kolejnych miesięcy wzrostu PMI, która wraz z poprawą oczekiwań dotyczących produkcji w perspektywie roku, daje nadzieję, na wychodzenie przemysłu z dołka”.

„W październiku wskaźnik PMI odnotował pierwszy wzrost z rzędu od początku 2023 r., dając nadzieję, że obecne poważne spowolnienie w przemyśle osiągnęło już swój najniższy punkt. Jednak kolejny wyraźny spadek liczby nowych zamówień, a także gwałtowny spadek zaległości w realizacji zamówień i wzrost poziomu zapasów gotowych produktów sugerują, że produkcja może jeszcze spaść w nadchodzących miesiącach. Październikowy spadek liczby nowych zamówień był najwolniejszy od czterech miesięcy, ale wciąż odznaczał się gwałtownością i przedłużył obecny okres poważnego obniżenia popytu do dwudziestu miesięcy. Trwający obecnie spadek liczby nowych zamówień jest wręcz najsilniejszy w historii badania. Średni wskaźnik nowych zamówień liczony od marca 2022 r. wyniósł 42,1 pkt, co stanowi gorszy wynik niż w latach 2018-2020 (43,3 pkt), 2012-2013 (47,4 pkt), 2008-09 (42,7 pkt) i 2000-02 (46,7 pkt)” – mówi w komentarzu do danych Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence.