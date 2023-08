Śliwka o repolonizacji wyprzedanego majątku

Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów dotyczących kupna dwóch dużych podmiotów. Repolonizacja jest w DNA Prawa i Sprawiedliwości - mówił w środę w Studiu PAP wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Śliwka w środę w Studiu PAP pytany o plany dotyczące repolonizacji strategicznych spółek powiedział, że w różnych segmentach gospodarki jest wiele podmiotów, które idealnie komponują się z „filozofią związaną z pomnażaniem majątku narodowego”. Dodał, że to podmioty m.in. w sektorze finansowym czy zbrojeniowym.

Zapytany o to, czy toczą się negocjacje w tej sprawie powiedział: „Mamy projekty, które są w tym momencie w trakcie negocjacji”. Proszony o doprecyzowanie o ilu spółkach mowa, powiedział: „Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z dwoma dużymi podmiotami”.

„Repolonizacja jest w DNA Prawa i Sprawiedliwości. To widać, jeżeli chodzi o nasze realne działania. (…) Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa, czyli spółki, których właścicielami są Polacy, odgrywały ważną rolę. Dziś potwierdza się to, co Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że kapitał ma narodowość” - powiedział.

Czytaj też: Szef MEiN: Referendum zostało demokratycznie zarządzone

Czytaj też:Sasin o gwarancjach finansowych dla NABE

PAP/kp