Dlaczego opozycja kłamie ws. budżetu państwa? (Wideo)

W okresie styczeń – sierpień 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 373,8 mld zł i były wyższe o 28,7 mld zł (tj. 8,3 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody budżetu państwa za sam 2022 r. wyniósł 504,8 mld zł.

Przy tym zadłużenie wynosi 48 proc. PKB, podczas gdy w 2016 roku było 53 proc. PKB. A deficyt to 35 mld przy dwa razy wyższych przychodach. Dla przypomnienia - tod koniec rządów PO były to 42 miliardy.

Tymczasem opozycja kontynuuje kłamliwą retorykę o dziurze budżetowej. Czy ma to w jakiś sposób przygotować społeczeństwo na niezrealizowanie części obietnic wyborczych?

Doktryna Sikorski-Rostowski jest ciągle aktualna. Czyli „dwa razy obiecać, to jakby raz dotrzymać. Obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą.”. Ta filozofia jest nadal żywa w politykach Platformy Obywatelskiej. Sytuacja finansów publicznych jest stabilna, bardzo dobra. Pomimo zawieruchy związanej z pandemią koronawirusa, sytuacji związanej z ogólnoświatową inflacją, ale także i szantażem energetycznym Władimira Putina. Pomimo tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości działa w sposób bezprecedensowy: czyli tarcze finansowe. Wsparcie dla przedsiębiorstw, dzięki któremu utrzymano miejsca pracy i mamy najniższe bezrobocie. Nie wspominając o tarczach energetycznych - wymienia minister Śliwka - Te wszystkie działania były prooobywatelskie.

Te programy społeczne doprowadziły do tego, że skrajne ubóstwo się zakończyło. I to nie tylko 800 plus czy wyprawka, ale także propozycje skierowane do seniorów. Trzynasta emerytura, czternasta, prawdziwa waloryzacja tych emerytur - dodaje.