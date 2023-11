Na rynku pracy mniejszy popyt na pracowników

Pracodawcy zamieścili w październiku, na 50 największych portalach rekrutacyjnych, 256,5 tys. ofert pracy, czyli o 17 proc. mniej niż w podobnym okresie rok temu (307 tys. w październiku 2022 r.) i o 0,3 proc. mniej w ujęciu miesięcznym - wynika z raportu Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce. Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy”. Liczba ofert pracy w porównaniu do września liczba ta spadła o 842. Jest to jeden z większych spadków w ujęciu rocznym w ostatnich latach.

„Spadek liczby ofert pracy może być odsuniętym w czasie efektem wysokich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej gospodarce (energii, transportu i pracy). Pracodawcy długo starali się utrzymywać parasol ochronny nad pracownikami i unikali zwolnień, jednak utrzymujące się od ponad dwóch lat wysokie koszty zmusza część firm do redukcji – jeśli nie zatrudnienia, to przynajmniej liczby nowych rekrutacji” – piszą w raporcie eksperci Grant Thornton.

Ich zdaniem po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy - w okresie od wiosny 2022 roku do lata 2023 roku - ponownie „mierzymy się z tendencją spadkową popytu na pracowników”.

„Co szczególnie niepokojące, w poprzednich badanych latach wrześniowe i październikowe dane o liczbie nowych ofert pracy były zwykle podobne do tych z sierpnia a spadek liczby ogłoszeń pojawiał się dopiero w listopadzie i grudniu. Jednak w tym roku spadek zaczął kształtować się już od września. Kolejne miesiące pokażą, czy jest to faktycznie przedwczesny spadek liczby ofert, który prawdopodobnie nastąpiłby pod koniec roku, czy to trwała tendencja i w najbliższym czasie spadek pogłębi się jeszcze mocniej” – zwracają uwagę eksperci Grant Thornton.