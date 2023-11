Polska gospodarka musi iść za ciosem

Widmo kryzysu zostało odegnane. Czy to oznacza, że możemy spocząć na laurach i spać spokojnie? Nic bardziej mylnego. Jeśli chcemy nie tylko utrzymać dynamiczne tempo wzrostu z ostatnich lat, lecz i wskoczyć na wyższy poziom rozwoju, to właśnie teraz jest czas na jeszcze większy wysiłek inwestycyjny - wskazuje Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Polska gospodarka w ostatnich latach doświadczyła wstrząsów, dla których trudno znaleźć porównanie. Jednocześnie zareagowała na te wstrząsy ze skutecznością wyższą niż wiele bardziej rozwiniętych państw.

Wystarczy wspomnieć, że w krytycznym okresie od IV kwartału 2019 r. do I kwartału 2023 r. polski PKB wzrósł o 11,2 proc. i był to najlepszy wynik spośród dużych gospodarek europejskich. Ponadto bezrobocie pozostaje na rekordowo niskim poziomie. I właściwie tylko inflacja nadal jest niepokojąco wysoka, ale i ona konsekwentnie od kilku miesięcy spada. Widmo kryzysu zostało odegnane. Czy to oznacza, że możemy spocząć na laurach i spać spokojnie? Nic bardziej mylnego.

Koniec świata neoliberalnej naiwności

Lata dziewięćdziesiąte w światowej gospodarce upłynęły pod znakiem neoliberalnego optymizmu. Albo bardziej poprawnie: neoliberalnej naiwności. Globalizacja miała być lekiem na całe zło świata. Otwarte granice, swoboda przepływu kapitału, inwestycje zagraniczne – to wszystko miało sprawić, że drapieżne reżimy antydemokratyczne staną się bardziej cywilizowane. Agresja Rosji na Ukrainę ostatecznie rozbiła ten mit. Geopolityka na nowo stała się czynnikiem decydującym o gospodarce.

Bycie sąsiadem Rosji przypomina trochę mieszkanie u stóp wulkanu. Nigdy nie wiadomo, kiedy wulkan się obudzi i znowu wybuchnie. Dlatego każdy sukces gospodarczy powinien być wykorzystywany do wzmocnienia odporności całego systemu. To pierwszy powód, dla którego po trudnej przeprawie kryzysowej polska gospodarka nie może spocząć na laurach. Drugi dotyczy transformacji energetycznej i technologicznej, jakiej potrzebuje Polska. Tutaj znowu decydujący jest kontekst geopolityczny. Jeszcze w trakcie pandemii koronawirusa Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność klimatyczną do 2060 r. Z kolei wojna na Ukrainie wymusiła na całej Europie rezygnację z ogromnej części dostaw surowców kopalnych z Rosji. Z jednej strony mamy więc Chiny, których decyzja ostatecznie przesądza kierunek ewolucji światowej gospodarki. Z drugiej strony geopolityczne wstrząsy, które sprawiają, że tempo tej ewolucji w Polsce musi zdecydowanie przyspieszyć. Wiemy, że zmiany te odbędą się z korzyścią dla środowiska, ale prawdziwa stawka jest zupełnie inna: chodzi o to, by te zmiany odbyły się z korzyścią dla polskiej gospodarki i wzmocniły bezpieczeństwo państwa.

Polska jako podmiot transformacji energetycznej

Gra o podmiotowy udział Polski w transformacji energetycznej toczy się na wielu polach i niemal na każdym z nich swoją obecność zaznacza Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Właśnie ogłosiliśmy nową strategię na lata 2023–2025, z perspektywą do 2030 r. Stawiamy na „czysty przemysł”, a więc na inwestycje w polskie moce produkcyjne w sektorze nowych źródeł energii.

Po pierwsze ARP SA współtworzy aż siedem polskich dolin wodorowych. Polska już dziś jest piątym na świecie producentem wodoru i ma szansę stać się jednym z liderów na rodzącym się rynku. Chcemy zapewnić Polsce rolę pioniera, a nie naśladowcy, jak to było dotychczas w najbardziej innowacyjnych branżach.

Po drugie ARP SA inwestuje w morską energetykę wiatrową. Polski Bałtyk to nadal niewykorzystany potencjał energetyczny, ale chcemy, żeby zmieniło się to już w ciągu najbliższych lat. W 2023 r. podpisaliśmy umowę z hiszpańskim GRI Renewable Industries na budowę pierwszych wież wiatrowych. Będziemy inwestować także w produkcję niskoemisyjnej floty serwisowej oraz instalacyjnej dla morskiej energetyki wiatrowej.

Po trzecie ARP SA jest gotowa wspierać polskie inwestycje atomowe. Teren jednej ze Specjalnych Stref Ekonomicznych, należących do ARP SA, znalazł się na liście potencjalnych lokalizacji pod budowę małego reaktora modułowego (SMR), realizowanej przez PKN Orlen i Orlen Synthos Green Energy. Ponadto jedna ze spółek z Grupy Kapitałowej ARP podpisała umowę z firmą Rolls-Royce, by włączyć się w łańcuch dostaw dla technologii SMR opracowywanych przez brytyjskiego inwestora.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA dba o przyszłość polskiej gospodarki

Nowa strategia ARP SA poza wspomnianymi elementami obejmuje inwestycje w branżę kosmiczną. W naszym portfolio mamy już dwie spółki z sektora kosmicznego – Creotech Instruments SA oraz PIAP Space. Ponadto realizujemy „Polish Space Fellowship Program”, który otwiera drogę do kariery w przemyśle kosmicznym dla młodych inżynierów i naukowców. Inwestycje w innowacyjne branże, w których biznes spotyka się z zaawansowaną wiedzą akademicką, to model rozwoju stojący za sukcesem Doliny Krzemowej. To wzorzec, z którego może czerpać również polska gospodarka. Tymczasem Polska Dolina Krzemowa przestaje być mrzonką, a staje się realnym projektem. To dzięki największej bezpośredniej inwestycji zagranicznej w historii Polski – inwestycji Intela pod Wrocławiem, za której przeprowadzenie odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu SA – amerykański gigant zainwestuje na polskiej ziemi blisko 20 mld zł. Ale to nie skala zaangażowania finansowego decyduje o znaczeniu tego projektu. W Polsce powstanie nowa branża przemysłowa, branża, która decyduje o obliczu światowej gospodarki. Tak jak ropa napędzała rozwój w XX w., tak czipy i mikroprocesory będą napędzały rozwój w XXI w., a Polska stanie się ważnym ogniwem w łańcuchach dostaw dla branży półprzewodnikowej. Jednocześnie inwestycja Intela to ważny sygnał dla świata, że mimo wojny Polska nadal jest bezpiecznym i perspektywicznym miejscem do inwestowania.

Polska gospodarka musi więc iść za ciosem. Jeśli chcemy nie tylko utrzymać dynamiczne tempo wzrostu z ostatnich lat, lecz i wznieść się na wyższy poziom rozwoju, to właśnie teraz jest czas na jeszcze większy wysiłek inwestycyjny. Agencja Rozwoju Przemysłu SA powstała po to, by pomagać polskim firmom w trudnym czasie transformacji ustrojowej. Dziś jesteśmy gotowi, by wspierać polską gospodarkę w procesie transformacji energetycznej i technologicznej.

Cezariusz Lesisz prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA

