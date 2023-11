Dobra wiadomość dla emerytów, zła dla Tuska

Przyszły rząd będzie musiał znaleźć dodatkowe miliardy zł na wyrównanie tzw. emerytur czerwcowych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że sposób ich naliczania był niezgodny z konstytucją. Dzisiejsze orzeczenie dotyczy świadczeń przyznanych w latach 2009-2019 - czytamy na portalu money.pl.

To oznacza, że przyszły rząd będzie musiał znaleźć dodatkowe pieniądze na wyrównanie świadczeń osobom, które przez lata pobierały je w miesięcznej kwocie niższej o nawet 200-300 zł. Mówimy tu o niemałej sumie. Jak opisywał wcześniej portal money.pl, wyrównanie zaległych emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może kosztować nawet 2,8 mld zł do 2033 r. Do tego doliczyć trzeba będzie jeszcze m.in. ustawowe odsetki.

