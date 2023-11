Dlaczego warto moczyć orzechy włoskie

Zadając ludziom pytanie czy przed spożyciem moczą orzechy włoskie, wielu odpowie twierdząco. No właśnie… Ale co to moczenie orzechów tak naprawdę daje i przede wszystkim czy warto to robić?

Co daje moczenie orzechów włoskich?

Orzechy dodajemy do wielu potraw, takich jak makarony, owsianki czy różnego rodzaju desery. Jedzone w formie przekąski również są bardzo dobrym wyborem i dostarczają wielu cennych witamin, mikroelementów oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Warto więc sięgać po nie każdego dnia, jedząc nawet niewielką ich ilość, ale jak rekomendują dietetycy – uważajmy na ich ilość, gdyż są bardzo wysokoenergetyczne i łatwo przyswoić za dużo kalorii.

Ale przechodząc do samego moczenia. Wbrew pozorom jest to metoda dosyć powszechnie praktykowana na całym świecie. Tym, co w głównej mierze przemawia za stosowaniem tej metody, to poprawienie biodostępności minerałów zawartych w orzechach. Mówiąc najprościej – stają się one dla nas o wiele zdrowsze, ponieważ cechują się wtedy większą dostępnością zawartych w nich składników odżywczych. Dzięki temu do naszego organizmu wchłonie się znacznie więcej wartościowych substancji. A dlaczego tak? Odpowiedzią jest zawarty w nich kwas fitynowy (substancja antyżywieniowa). Obecność tego związku w dużym stopniu upośledza oraz utrudnia wchłanianie składników odżywczych z pożywienia, głównie wapnia, żelaza, magnezu oraz cynku. Oprócz tego namoczone orzechy stają się bardziej łatwostrawne.

Jak moczyć?

Jest to bardzo prosta czynność. Przygotowane wcześniej orzechy wystarczy tylko wsypać do miseczki lub innego naczynia z wgłębieniem i zalać wodą. To czy będzie ona z butelki czy kranu, nie ma żadnego znaczenia. Ważne natomiast, aby była ona zimna. Istnieje także parę metod moczenia. Jedną z nich jest dodatek odrobiny soku z cytryny. Podobnie jest z octem jabłkowym. Produkty te nadają całości kwaśnego odczynu, przez co fitaza (enzym odpowiedzialny za rozkład kwasu fitynowego) szybciej się uaktywni.

Jak długo?

Moczyć możemy wiele orzechów, toteż całkowity czas moczenia różni się w przypadku poszczególnych rodzajów. W przypadku orzechów włoskich jest to od 6 do 8 godzin. Po tym czasie mamy pewność, że enzymy oraz wszelkie substancje antyodżywcze zostaną zneutralizowane. Dla porównania – orzechy laskowe należy moczyć znacznie dłużej, bo aż 10-12 godzin. Na sam koniec wystarczy je tylko osuszyć – można to zrobić w piekarniku lub na patelni.

Dodatkowe zalety

Eliminacja kwasu fitynowego to nie jedyna zaleta moczenia orzechów. Mocząc je pozbędziemy się z nich także ciemnej i gorzkiej skórki. Dodatkowo moczenie orzechów włoskich pozwoli oczyścić je też z różnego rodzaju zanieczyszczeń, kurzu i pyłu, które mogły się na nich osadzić. Po tym staną się one także bardziej miękkie, przez co łatwiej wykorzystamy je w przepisach, w których wymagane jest ich blendowanie.

Filip Siódmiak