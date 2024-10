Jak obrać orzechy włoskie?

Jesień to czas orzechów włoskich. To skłoniło nas do poszukiwania i przedstawienia efektywnych i… efektownych metod usunięcia skórek z powierzchni wyłuskanych już orzechów.

Tradycyjne użycie dziadka do orzechów, choć skuteczne w rozłupywaniu skorup, nie zawsze pozwala na pełne usunięcie resztek łupin oraz właśnie skórek, które mogą negatywnie wpływać na jakość sensoryczną spożywanego produktu. W związku z tym, zalecamy wykorzystanie metod, które nie tylko przyspieszają proces obierania, ale również podnoszą komfort konsumpcji.

Obróbka cieplna w piekarniku

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie skórek z powierzchni wyłuskanych już orzechów włoskich jest zastosowanie wysokiej temperatury. Orzechy należy równomiernie rozłożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, a następnie umieścić w piekarniku nagrzanym do 200°C na około 15 minut, do momentu lekkiego zarumienienia. Po wyjęciu orzechów z piekarnika i ich ostygnięciu, można łatwo usunąć skórki, pocierając orzechy papierowym ręcznikiem lub czystą ściereczką.

Wykorzystanie mikrofalówki

Kolejną metodą jest użycie kuchenki mikrofalowej. Orzechy należy najpierw moczyć w wodzie, a następnie umieścić w mikrofalówce na kilka minut. Gdy woda zacznie się gotować, należy wyjąć orzechy, odsączyć je i pozwolić im ostygnąć. W wyniku tej obróbki skórki stają się miękkie i łatwo odchodzą od jądra orzecha.

Prażenie na patelni

Inną efektywną techniką jest prażenie orzechów na suchej patelni. Orzechy powinny najpierw moczyć się w wodzie przez co najmniej 30 minut, po czym należy je podprażyć przez około 5 minut na rozgrzanej patelni. Ten sposób nie tylko ułatwia usunięcie skórek, ale również zewnętrznych łupin.

Wszystkie opisane metody pozwalają na skuteczne i szybkie pozbycie się niechcianych elementów z orzechów włoskich, podnosząc tym samym walory organoleptyczne spożywanego produktu.

Filip Siódmiak

