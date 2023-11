Tusk znowu ucieknie? Tak twierdzi brukselski serwis!

Tusk premierem tylko rok? Tak informuje portal Brussels Signal!

Jak wskazuje brukselski portal Brussels Signal Donald Tusk miał przekazać swoim koalicyjnym sojusznikom, iż nie może być premierem przez pełną kadencję. Według portalu szef KO wskazał, iż może pełnić funkcję prezesa rady ministrów tylko przez rok, potem zaś wyruszyć ma do Brukseli, gdzie na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej zastąpi Ursulę von der Leyen.

Jak wskazuje portal Tusk miał zapewnić, że przez rok lub 400 dni „żelazną miotłą” usunie ludzi nominowanych przez Zjednoczoną Prawicę i nada funkcje osobom o „bardziej delikatnym usposobieniu”.

Portal kreśli też inny scenariusz, w myśl którego Tusk miałby być premierem jedynie do wyborów prezydenckich w Polsce. Po zwycięstwie w tychże zastąpić miałby go Szymon Hołownia lub Rafał Trzaskowski.

Co ciekawe - Zjednoczona Prawica w czasie kampanii wyborczej wskazywała na ewentualność w której Tusk nie wypełni do końca mandatu premiera, udając sięz powrotem do Brukseli. Warto bowiem przypomnieć, że już w 2014 roku opuścił Polskę by objąć funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, którą to funkcję pełnił do roku 2019.

Czy powtórzy ten scenariusz?

