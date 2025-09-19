PILNE
Niejawny atak ludzi Tuska na tajemnicę bankową i NBP
Bezprecedensowy atak na niezależność Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie na tajemnicę bankową, dotykającą zasadniczych interesów naszego państwa. Dziennikarze Telewizji wPolsce24 dotarli do niejawnej uchwały sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która dąży do pozbawienia stanowiska prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego – alarmuje portal wPolityce.pl.
Zdominowana przez PO komisja posunęła się do rzeczy niesłychanej - zwolniła skonfliktowanego z prof. Glapińskim członka zarządu NBP Pawła Muchę z tajemnicy „zawodowej, funkcyjnej (w tym bankowej) w całości” - podaje portal wPolityce.pl.
Jak dodano - dotyczy to zarówno składania zeznań przed komisją, jak i „w zakresie przekazywania do Komisji dokumentacji objętej w/w tajemnicą”. To decyzja bez precedensu, z prawnego punktu widzenia kuriozalna.
