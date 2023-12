Dodatek 2400 zł do wynagrodzenia

Rząd przyjął w piątek uchwałę ws ustanowienia rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”. W ramach programu dofinansowane zostaną: dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny. Na ten cel w 2024 r. zostanie przeznaczonych 70 mln zł.

Rząd przekaże pieniądze samorządom

Rząd chce pomóc samorządom, jeśli chodzi o dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Na ten cel w 2024 r. zostanie przeznaczonych 70 mln zł. Źródłem finansowania będą środki Funduszu Pracy, które ujęte są w planie finansowym Funduszu Pracy na przyszły rok - czytamy w komunikacie po piątkowym posiedzeniu rządu.

Dodatek 200 zł/ msc do wynagrodzenia

Jak podano w ramach programu dofinansowane zostaną: dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2400 zł, podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200 zł za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu; koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30 proc. (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) ponoszone od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu jest adresowane do gmin, których obowiązkiem jest realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny. Za pośrednictwem gmin z programu mogą korzystać również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie samorządu - podano w komunikacie.

Umowa z gminą

Wskazano w nim, że asystent rodziny jest ważnym elementem oferty usług, jaka kierowana jest do rodzin wychowujących dzieci, a także dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Asystenta rodziny zatrudnia gmina lub podmiot, któremu zlecono zadania związane ze wsparciem na rzecz rodzin. Pracuje on bezpośrednio w środowisku, a jego zadania koncentrują się na profilaktyce i udzielaniu wsparcia rodzinom w różnego typu sytuacjach kryzysowych. Zaznaczono, że asystent zapobiega niejednokrotnie oddzieleniu dziecka od rodziny i przyczynia się do reintegracji rodziny.

Kobiety w ciąży i ich rodziny, a także opiekunowie dzieci z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami lub nieuleczalnymi chorobami, które zagrażają życiu, muszą mieć możliwość skorzystania ze wsparcia niezwłocznie po pojawieniu się takiej potrzeby.

Dodatkowe wsparcie psychologiczne, pomoc prawna, poradnictwo

Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, a także poradnictwa dotyczącego przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej - zaznaczono w komunikacie.

Podano w nim, że w 2022 r. w Polsce działało 3 699 asystentów rodziny. Z ich usług skorzystało 42 527 rodzin, w tym 10 034 rodzin (tj. 23,6 proc.) zobowiązanych zostało do współpracy z asystentem rodziny przez sąd. Przeciętnie jeden asystent rodziny pracuje z dziewięcioma rodzinami.

Niestety liczba asystentów wciąż nie jest wystarczająca, a w około 10 proc. gmin w Polsce asystent rodziny w ogóle nie jest zatrudniony - poinformowano.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” przedłożony został przez ministra rodziny i polityki społecznej.

pap, jb