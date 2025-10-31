PERN buduje magazyny paliw. „Lider logistyki”

Logistyczno-paliwowa spółka PERN oddała właśnie do użytku trzy zbiorniki do magazynowania paliw płynnych w Dębogórzu na Pomorzu i planuje budowę kolejnych, w innych lokalizacjach. Zaplanowane na przyszły rok inwestycje sięgną 560 mln zł.

Zwiększenie krajowych możliwości magazynowych paliw i bezpieczeństwa ich dostaw, modernizacja infrastruktury przesyłowej czy też współpraca międzynarodowa – to kluczowe elementy wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski w momencie, gdy sytuacja geopolityczna dynamicznie się zmienia.

„W Dębogórzu oddaliśmy trzy nowe zbiorniki na olej napędowy, każdy po 50 tys. m3. Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na magazynowanie zapasów obowiązkowych paliw w Polsce” – mówi Daniel Świętochowski, prezes zarządu PERN.

Jak podaje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, zapasy ropy naftowej i produktów naftowych są tworzone z myślą o zaopatrzeniu w nie państwa w razie zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy, a także wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych. Zapasy interwencyjne składają się z zapasów obowiązkowych, które są tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców, a także zapasów agencyjnych, za które odpowiada RARS. Zgodnie z obowiązującą ustawą producenci i handlowcy tworzą i utrzymują obowiązkowo zapasy w wielkości odpowiadająca iloczynowi 50 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym.

Baza w Dębogórzu powiększyła magazyny o 41 proc.

Inwestycja w trzy nowe zbiorniki rozbudowała możliwości magazynowe bazy w Dębogórzu o 41 proc. Teraz jej całkowita pojemność przekroczyła 500 tys. m3, co czyni ją największym tego typu obiektem w Polsce. W skali całego PERN to wzrost pojemności magazynowej paliw o 5,66 proc. W sumie spółka dysponuje obecnie 889 zbiornikami w obszarze paliw.

PERN planuje wybudować kolejne trzy zbiorniki w dwóch bazach. Dwa zbiorniki w Koluszkach koło Łodzi, jeden zbiornik w Kawicach na Dolnym Śląsku. To jest kolejny etap naszych inwestycji, również przewidziany na zapasy obowiązkowe – podkreśla Daniel Świętochowski.

W Koluszkach mają powstać dwa zbiorniki do magazynowania paliw – jeden o pojemności 33 tys. m3 dla produktów III klasy, natomiast drugi o pojemności 24 tys. m3 dla produktów I klasy. W Kawicach powstanie natomiast zbiornik o pojemności 33 tys. m3 na potrzeby magazynowania produktów III klasy. Nowe zbiorniki mają zostać oddane do użytku do końca 2027 roku.

Jesteśmy w trakcie projektowania kolejnych siedmiu zbiorników o łącznej pojemności 250 tys. m3. Decyzje o ich budowie będą podejmowane w przyszłości”– mówi prezes PERN.

Jak podkreśla resort energii, nowe zbiorniki zwiększą elastyczność obrotu paliwami i pozwolą na bezpieczne przechowywanie zapasów interwencyjnych dla gospodarki.

Logistyka dostaw do rozbudowy

PERN rozbudowuje nie tylko możliwości magazynowe, ale również logistyczne. Latem tego roku istniejącą nalewnię kolejową w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu rozbudowano o dwa dodatkowe stanowiska, dzięki czemu spółka dysponuje obecnie ośmioma stanowiskami nalewu cystern kolejowych. Przepustowość bazy tym samym zwiększyła się o dodatkowe 4 tys. m3 na dobę.

„Rozbudowa w bazie paliw w Dębogórzu może pozytywnie wpłynąć na koszty obsługi i przeładunków, ponieważ docelowo planujemy umożliwić rozładunek tankowców o wolumenach dwu–trzykrotnie większych niż obecnie, więc koszt jednostkowy przyjęcia paliwa i jego wydania będzie zdecydowanie niższy” – podkreśla Daniel Świętochowski.

Jedna z ważnych inwestycji, która również dotyczy rynku energetycznego i paliw, przede wszystkim ropy, to jest nowe stanowisko do rozładunku tankowców w Naftoporcie, którego PERN jest większościowym udziałowcem.

W ubiegłym roku PERN zrealizował inwestycje o wartości 318 mln zł, a w tym roku będzie to prawie 400 mln zł. Z kolei planowane nakłady inwestycyjne na 2026 rok sięgają 560 mln zł. Równolegle spółka modernizuje swoją infrastrukturę, przeznaczając w przyszłym roku 124 mln zł na remonty.

Spółka kontynuuje prace w ramach wartego 140 mln zł programu „Przejść HDD”, który polega na przebudowie odcinków rurociągów pod rzekami, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność systemu przesyłu ropy naftowej i paliw, a także przełożyć się na oszczędności związane z jego utrzymaniem i naprawami. Do tej pory zmodernizowano już odcinki m.in. pod Kanałem Żerańskim czy też Notecią.

Projekt strategiczny o współpracy z NATO

3 października br. PERN oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) zawarły wstępne porozumienie o współpracy dotyczące realizacji programu rozbudowy polskiej infrastruktury paliwowej, którego celem jest przyłączenie jej do systemu rurociągów NATO. Zakłada on również budowę magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu. To istotny projekt o charakterze dual use – cywilnym i wojskowym – o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego kraju.

– PERN widzi swoją rolę w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju jako podmiot, który zabezpiecza logistykę paliwową w sytuacji ewentualnych zagrożeń i zakłóceń na rynku paliwowym. Nie mówimy już tylko o kwestii komercyjnej, ale rozmawiamy również o kwestii ewentualnych zakłóceń i sytuacji, których nie można byłoby przewidzieć w normalnej sytuacji geopolitycznej – podkreśla Daniel Świętochowski.

Źródło: Newseria, oprac. Sek

