Będziemy w „paliwowym” NATO?

Polska w piątek podpisze wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO - poinformowało w czwartek Ministerstwo Obrony Narodowej.

Porozumienie o współpracy zostanie podpisane pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) a PERN S.A.

PERN zbuduje natowskiego magazyny paliw?

Jak podano w zapowiedzi wydarzenia, porozumienie dotyczy przyłączenia systemu obsługiwanego przez PERN SA do natowskiego systemu rurociągów paliwowych, a także budowy magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu.

Resort obrony podał, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego państwa. Jej realizacja zwiększy odporność Polski na kryzysy paliwowe, a także wzmocni pozycję kraju jako strategicznego partnera NATO w regionie.

„Inwestycja w infrastrukturę przesyłową i magazynową paliw wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia mobilności wojsk i efektywności operacyjnej całego Sojuszu” – dodano.

Inwestycje infrastrukturalne NATO w Polsce

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to podległa Ministrowi Obrony Narodowej jednostka odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi NATO w Polsce. Zajmuje się m.in. planowaniem, koordynacją oraz wdrażaniem projektów związanych z budową i modernizacją obiektów służących celom obronnym, w tym rurociągów, magazynów paliw i innych elementów infrastruktury wspierającej siły Sojuszu.

PERN SA z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych. W Polsce PERN SA zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych, ale też produktowych, oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 mln metrów sześc., a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

