Politycy PiS: Wielkie oszustwo PSL, Polski 2050 i Lewicy

Politycy PiS o wyborze D. Tuska na premiera: wielkie oszustwo wyborców; Polskę czeka powrót polityki uległości wobec Berlina i Moskwy

To, co dzisiaj wydarzyło się na sali sejmowej to wielkie oszustwo wyborców PSL, Polski 2050 i Lewicy; Polskę czeka powrót zjawisk, które znamy z przeszłości - polityka uległości wobec Berlina i Moskwy, „resetów” - napisali w poniedziałek politycy Prawa i Sprawiedliwości: Rafał Bochenek i Beata Szydło, komentując wybór D. Tuska na premiera.

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

To co dzisiaj wydarzyło się na sali sejmowej to wielkie oszustwo wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy, którzy głosowali w proteście wobec polityki Tuska, a liderzy tych partii zgotowali im powrót tego co było! - skomentował na platformie X (dawniej Twitter) rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Jak dodał, „większość Polaków była przeciwko powrotowi Platformy do władzy!”.

Do wyboru Tuska na premiera odniosła się na tej platformie także była premier, eurosposłanka PiS Beata Szydło.

Polskę czeka powrót zjawisk, które znamy z przeszłości - polityka uległości wobec Berlina i Moskwy, „resetów”, finansów państwa prowadzonych w stylu +pieniędzy nie ma i nie będzie, mrożenia strategicznych inwestycji, osłabiania armii i bezpieczeństwa Polski - napisała.

Jednak - jak dodała - tak, jak w 2015 roku nastał dla Polski czas odbudowy oraz rozwoju, tak ponownie - oby jak najszybciej - Polacy będą mogli znów zadbać o swój kraj.

To, kiedy Polska wróci na drogę niezależności i rozwoju zależy tylko od nas - zaznaczyła Szydło. Jak dodała, Prawo i Sprawiedliwość pokazało Polakom, że można realizować obietnice wyborcze, wprowadzać programy społeczne poprawiające jakość życia milionów Polaków, rządzić krajem skutecznie i z pożytkiem dla obywateli. - Zaowocowało to najwyższym w historii Polski poparciem wyborców, utrzymującym się na poziomie niemal 8 mln osób. To w naszych ręach jest dalszy los Polski. Trzeba - jak zawsze - wsłuchiwać się w głos Polaków, wyciągnąć wnioski z wydarzeń ostatnich lat i działać. Czeka nas praca, którą musimy zacząć już od dziś. Praca na rzecz kolejnego zwycięstwa dla Polski, Polski wolnej, dumnej i żyjącej swoimi wartościami - zakończyła wpis europosłanka.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Donald Tusk premierem

CZYTAJ TEŻ: Niewiele brakuje do 50 tys. umów na „Bezpieczny kredyt”