Wakacje kredytowe jednak będą! Wiemy już kiedy

Odrzucony przez sejmową większość projekt PiS zakładał obniżenie cen energii przez cały 2024 r., a procedowany dalej projekt "koalicji chaosu" przewiduje obniżkę cen energii jedynie do końca czerwca; to cyniczna gra pod wybory samorządowe i do europarlamentu; wstydu nie macie - podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak