Mieszkanie za darmo. Dla swoich, na koszt podatnika

Tak w praktyce wygląda realizacja 100 konkretów dla Polaków - a uszczegóławiając - dla rządzących. Rząd Donalda Tuska stara się maksymalnie wykorzystać zasoby państwa. Najpierw KPO z szybką informacją dla swoich, teraz planuje rozszerzyć przywileje mieszkaniowe na członków gabinetu. Zgodnie z nowym projektem wicepremierzy oraz ministrowie będą mogli korzystać z darmowych mieszkań służbowych w Warszawie, a koszty wynajmu pokryje państwo, czyli podatnicy.

Donald Tusk, czyli wszystko na koszt podatnika

Projekt wprowadzający tę zmianę, który pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, uzasadnia decyzję tym, że wicepremierzy i ministrowie pełnią szczególnie ważną rolę w funkcjonowaniu państwa.

Takie rozwiązanie, jak wskazują autorzy projektu, ma poprawić sprawność administracji państwowej. Tymczasem krytycy zauważają, że w obliczu rosnących kosztów życia i wysokich rat kredytów, takie przywileje dla polityków mogą budzić kontrowersje.

4,5 tys. zł msc na mieszkanie to za mało

Warto dodać, że podobne przywileje mieszkaniowe już teraz przysługują posłom i senatorom, którzy mogą korzystać z darmowych noclegów w Domu Poselskim lub otrzymywać ryczałt mieszkaniowy do 4,5 tys. zł miesięcznie.

wPolsce24, „Rzeczpospolita”, jb