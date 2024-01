Niemcy. Od środy staną pociągi

Związek zawodowy niemieckich maszynistów GDL planuje od środy do piątku strajk na tle płacowym. Deutsche Bahn (DB) wzywają pasażerów, aby w miarę możliwości przełożyli podróże; strajk maszynistów dotknie miliony pasażerów - pisze w poniedziałek portal tagesschau.

DB wprowadziły na czas strajku awaryjny rozkład jazdy z poważnymi ograniczeniami. „W przypadku tych połączeń DB wykorzysta dłuższe pociągi z większą liczbą miejsc, aby jak najwięcej osób dotarło do celu. Nie można jednak zagwarantować przejazdu” - ogłosiła firma.

Pasażerowie proszeni są o unikanie podróży, które nie są absolutnie konieczne. W Niemczech będą duże różnice w liczbie pociągów mogących kursować w ruchu regionalnym. „Wystąpią również ogromne ograniczenia dla przemysłu i gospodarki w kolejowym transporcie towarowym” - napisano w oświadczeniu.

Związek GDL planuje strajk w transporcie pasażerskim od środy od godz. 2 do piątku do godz. 18 ”w tygodniu, w którym oczekuje się poważnych zakłóceń w ruchu drogowym z powodu protestów rolników” - zauważa tagesschau. Wstrzymanie pracy w DB Cargo ma rozpocząć się we wtorek o godzinie 18.

Pod koniec listopada GDL ogłosił, że rozmowy z Deutsche Bahn zakończyły się niepowodzeniem. Największym punktem spornym jest skrócenie czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo dla pracowników zmianowych z pełnym wynagrodzeniem, czego domagał się związek zawodowy. Kolej nie uważa tego za wykonalne ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników. GDL domaga się również podwyżki w wysokości 555 euro miesięcznie i premii inflacyjnej w wysokości 3000 euro.

PAP, sek