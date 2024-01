Jarosław Kaczyński: Marszałek łamie prawo w sposób drastyczny

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie może być spokojny – łamie prawo, w tym konstytucję w sposób drastyczny i to będzie miało swoje daleko idące konsekwencje; delikty konstytucyjne tutaj są zupełnie oczywiste - powiedział we wtorek w TV Republika prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był pytany w rozmowie z TV Republika o to, jakie jego zdaniem mogą być konsekwencje działań marszałka Sejmu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Rozmowa odbyła się przed tym, jak podano informację, że doszło do ich zatrzymania przez policjantów.

Kaczyński powiedział, że „sytuacja polityczna jest dynamiczna”, jak to w kraju, w którym są wybory.

I pan marszałek (Sejmu, Szymon) Hołownia nie może być spokojny– łamie prawo, w tym konstytucję w sposób drastyczny i to będzie miało swoje daleko idące konsekwencje. Delikty konstytucyjne tutaj są zupełnie oczywiste, co do deliktów karnych to sądzę, że też by można było o nich mówić, ale tu musiałbym bliżej przyjrzeć się zapisom Kodeksu Karnego. Ale jeżeli to, co tutaj następuje - czyli całkowite już zniszczenie prawa - będzie postępowało, to tu wtedy wchodzą w grę bardzo ciężkie przepisy Kodeksu Karnego - ocenił.