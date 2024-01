Dobre wieści dla pasażerów: nowy tabor tuż-tuż!

Zarząd PKP Intercity rozstrzygnął przetarg na zakup 300 wagonów z opcją na kolejnych 150 - poinformował wiceprezes kolejowego przewoźnika Tomasz Gontarz. Wartość przetargu z opcją przekracza 4 mld zł. Wiadomo, że wspólną ofertę złożyło dwóch producentów - H.Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych oraz Newag.

„Po uzyskaniu zgód korporacyjnych będziemy mogli podpisać umowę na zakup 300 nowych wagonów z opcją na kolejne 150, co będzie wtedy największą inwestycją taborową w historii naszej spółki” - powiedział Gontarz.

Wyjaśnił, że po to, by podpisać kontrakt, potrzebna będzie zgoda rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Zdaniem wiceprezesa, do samego podpisania kontraktu mogłoby dojść do końca pierwszego kwartału tego roku.

W listopadzie ubiegłego roku PKP Intercity informowało, że oferty w przetargu na nowe wagony wspólną ofertę złożyło dwóch producentów - H.Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych oraz Newag.

Nowe wagony będą mogły rozpędzić się do 200 km/h. Pojazdy będą wykorzystywane w kategorii średniej – jednej z trzech nowych kategorii połączeń, które PKP Intercity planuje uruchamiać w perspektywie 2030 roku. Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach, jak również będą kursować za granicę.

Wagony będą homologowane na sieci kolejowe Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy. Nowe jednostki docelowo, po uzyskaniu homologacji, będą mogły obsługiwać trasy: Warszawa – Poznań – Berlin, Warszawa – Poznań – Szczecin, Warszawa – Katowice – Bohumin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Szczecin, Gdynia – Poznań – Wrocław – Praga czy Kraków/Wrocław – Bohumin.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2023 r. przewoźnik przewiózł ponad 68 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Rok wcześniej było to prawie 60 mln pasażerów. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

