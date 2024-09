Powodziowy pomysł rządu: Zamiast pomocy weź kredyt!

Jaki plan na pomoc ma rząd Donalda Tuska? Jedno z ministerstw chce w ramach pomocy oferować… kredyty!

To nie żart! Jak poinformowała wczoraj Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska: „W dotacjach to 21 mln zł, ale chcemy do tego dołożyć pulę ok. 100 mln zł w niskooprocentowanych pożyczkach” - zaznaczając, że ich oprocentowanie ma być na poziomie 1,5-2 proc.

W drugiej kolejności te pieniądze będą mogły trafić na likwidację skutków powodzi, takich jak naprawy kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz na likwidację potencjalnych skażeń w środowisku.

Słowem - samorządy, czyli mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią, będą mogli się zadłużyć, by… odbudować infrastrukturę i majątki!

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zbulwersowała poszkodowanych swym planem pomocy / autor: PAP/Krzysztof Cesarz

Czytaj więcej o powodzi:

Uwaga: Fałszywe Alerty RCB! W ten link nie klikaj!

Jaka sytuacja na drogach? Mamy informację GDDKiA

Wolność będzie ograniczana w stanie klęski!

Wojsko wysadzi wały? Nieprawda! „To dezinformacja”

Myśleli, że to fake-news

Propozycja spotkała się z surową krytyką, i to nie tylko opozycji ale też - w samej koalicji rządzącej!

Dynamiczna sytuacja powodziowa. Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko / autor: PAP/Maciej Kulczyński

Jak wskazał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, reprezentujący Trzecią Drogę/PSL na antenie Radia ZET:

Ta propozycja jest na tyle skandaliczna i niewiarygodna, że uznaję ją za fake news

„Nie wierzę w to, nie mieści mi się w głowie, żeby w obliczu tragedii narodowej proponować ludziom, którzy utracili dobytek życia pożyczkę. (…)Ciekawe, na ile procent. A może jeszcze żyrantów mają przyprowadzić? Skandal!” – ocenił polityk PSL.

Jego zdaniem taka propozycja w ogóle nie powinna paść, a jeśli padła, to minister powinna się z niej wycofać.

Podobną opinię wyrażają też inni politycy!

Równie surowo ocenił propozycję poseł Dariusz Matecki, który wprost stwierdził:

Chcecie zarabiać na ludziach poszkodowanych przez kataklizm?

Nie ma nawet informacji

Jak wykazał z kolei były rzecznik rządu, a obecnie eurodeputowany Piotr Muller, obecnie nie ma nawet dedykowanego serwisu internetowego, który pozwalałby czerpać wiarygodne informacje dotyczące powodzi.

W czasach, gdy byłem rzecznikiem prasowym rządu była jasna procedura na takie sytuacje. Powstawał osobny serwis internetowy w domenie http://GOV.PL (gotowe szablony są w posiadaniu @KPRM_CIR). W mediach komunikowano, że pod tym adresem są dostępne informacje. Wszystkie właściwie jednostki miały obowiązek bieżącego raportowania informacji do KPRM na specjalny adres mailowy. Pracownicy CIR umieszczali najważniejsze informacje w dedykowanym serwisie oraz zajmowali się dystrybucją tych informacji do mediów.

W istocie z tej przyczyny coraz więcej jest fake newsów i działań dezinformacyjnych w przestrzeni publicznej, włącznie z fałszywymi alertami RCB!

Jak widać obecny rząd nie zdaje powodziowego egzaminu zbyt dobrze.

PAP/ X/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rakotwórcze puszki niebawem znikną ze sklepowych półek

Mariusz Błaszczak ujawnia przejawy ignorancji tej władzy

Narodziny kolosa. Rekordowe przejęcie za 14,3 mld euro!

»» Rozmowa z Markiem Budziszem, publicystą i analitykiem o budowie silnej polskiej armii na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: