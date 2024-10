Biliony dolarów na czystą energię pilnie potrzebne

Jeśli świat na przyśpieszyć inwestycje w odnawiane źródła, tak jak by wynikało z ambicji walki z globalnym ociepleniem, to powinien wydawać na nie przynajmniej po półtora biliona dolarów rocznie do końca tej dekady. To kolejne dane pokazujące, jak kosztowna jest transformacja energetyczna.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) obliczyła, że w ubiegłym roku projekty odnawialnych źródeł kosztowały świat 570 mld dolarów. Ale to zdecydowanie z mało, skoro ambicje są takie, by potroić moce ekoenergetyki.

Potrzebne 1000 GW mocy z OZE co roku

Dane wskazują, że w ubiegłym roku świat miał ich do dyspozycji blisko 3,9 tys. GW czyli o ok. 500 GW więcej niż w 2022 roku. Jednak biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z paryskiego porozumienia klimatycznego oraz ambitny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, to na koniec tej dekady na świecie powinny działać elektrownie wykorzystujące czyste technologie o mocy ok. 11,2 tys. GW (w tym 5,5 tys. GW w fotowoltaice oraz 3 tys. GW w farmach wiatrowych). Świat czeka gigantyczny wysiłek, gdyż co roku powinno przybywać co najmniej tysiąc gigawatów mocy OZE.

Obecnie na świecie dominują elektrownie słoneczne (1,4 tys. GW) oraz wiatrowe (900 MW) i wodne (1,12 tys. GW). A na koniec tej dekady powinno to być 11,17 tys. GW; przy czym najwięcej fotowoltaiki (– ok. 5,5 tys. GW ) i turbin wiatrowych ponad 3 tys. GW).

Geografia inwestycji w OZE

Z raportu Agencji wynika, że dotychczas najwięcej odnawialnych źródeł zainstalowanych jest w Azji - ponad połowa (niemal 2 tys. GW), około 20 proc. przypada na Unię Europejską, która wielkim wysiłkiem finansowym realizuje projekty i ma w planach ich przyspieszenie, a kilkanaście procent na Amerykę Północną.

Raport IRENA ukazał się tuż przed tym, jak inny ośrodek analityczny ocenił koszty inwestycji wspierających unijną politykę klimatyczną czyli instalacji CCS (wychwytywania i składowania CO2). Potrzeba na nie ok. 570 mld euro, ale lukę inwestycyjną w UE szacuje się na co najmniej 150 mld euro.

Agnieszka Łakoma

